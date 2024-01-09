兼職｜在地導遊、家務管理人工高需求量增！4種副業2024年將興起

許多人會從事其他副業，作為另外的收入來源。根據財經網站《CNBC》報道，如果你正在尋找額外收入來源，可以考慮運用自身興趣和天生才能，將其轉換為鈔票。



專家指出，2024年將有4種薪資可觀的「斜槓工作」，值得關注及發展。

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1. 家務管理

現代人忙着上班、通勤，幾乎沒時間待在家打掃。小型企業顧問公司BoldHaus執行長表示，越來越多人在招聘管家或私人助理，協助處理日常生活的各種事務，例如個人購物及退貨代理人、修剪草坪、洗車之類的事情。他指出，在美國的「家務管理」行情薪水，大約從時薪15美元（約為新台幣450元）到30美元（約為新台幣900元）。

2. AI專員

近年來，對AI人才的需求大增，尤其自2022年底推出ChatGPT後，自由接案網站Fiverr發現2023年1至7月期間，「AI顧問」的搜尋量增加整整650%以上。

Sidehusl.com 創辦人表示，深入研究人工智慧技能絕對值得工作者花時間，學習如何使用Midjourney和ChatGPT等工具，在現代趨勢下絕對有其必要性，但前提是要有一個讓你感到非常合適的利基市場，可以提供比其他人更好的服務。他補充，美國AI專員的時薪約從50美元到150美元不等（約為新台幣1500至4500元），具體取決於自身專業水平。

3. 在地導遊

根據世界旅遊組織的數據，2023年1月到9月，旅遊業恢復疫情前水準的87%，邊境解封後，人們又開始到處旅遊，因此如果你是家鄉或當地城市的專家，可以考慮在導遊網站上提供當地行程遊覽。根據Viator網站，科羅拉多州丹佛的精釀啤酒之旅起價為時薪58美元（約1740元台幣）。

4. 銀髮族私人運動教練

現今老年人口不斷增加，這些高齡者在退休後開始從事不同的運動，成為一大商機，因此「私人運動教練」需求量也有望逐漸增加。TeachMe.To等網站為所有年齡層的人提供匹克球、網球、高爾夫、拳擊和衝浪課程，其中匹克球教練每節課約收費 141 美元（約4230元台幣）。

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