2024年8部台劇推薦　柯震東王柏傑《乩身》撼梁詠琪《聰明鎮》

2023年台劇不停創下佳績，帶給觀眾們新穎的劇情體驗，除了題材比以往更加多元之外，老中青演員群同台飆戲也讓觀眾們看得很過癮！如今2023年也結束了，喜愛追劇的網友們也一定很期待2024年究竟會有哪些好劇上檔，小編特地整理了8部還沒上檔就已經在網路上累積高討論度的台劇，讓大家在迎接2024年到來的同時，也能先預習這些即將爆紅的台劇。



【圖輯】點圖放大看「2024年8部台劇推薦」👇👇👇

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2024台劇推薦1.《不夠善良的我們》林依晨、許瑋甯、賀軍翔

開播時間：未定

徐譽庭導演曾透露，這部作品是她耗時一整年，好不容易才完成的8小時劇本。故事從林依晨與許瑋甯某次意外的「撞衫」而展開，兩個同月同日生的女子，除了愛上同一個男人之外，還經常買到同款的服飾，兩人同時還是糾纏了12年的情敵，劇中將能看到第三者與正宮奪愛的精彩戲份！而本劇的男主角由賀軍翔演出，男配角則是由柯震東出演，這四個人的故事會如何發展，讓粉絲們都相當期待。

2024台劇推薦2.《愛愛內含光》柯震東、詹子萱、夏于喬、林哲熹

開播時間：未定

這是一部以「性愛」為主題的家庭劇，從大學生「邱曖」詹子萱和她週遭的人為核心，探討不論什麼年齡、族群、背景的人，都會面臨生理需求與自我慾望的追尋。而片名《愛愛內含光》的命名，其實是出自詩篇〈座右銘〉的「曖曖內含光」，導演刻意把曖改成愛，因為在劇中探討愛也探討愛愛（意指：性），導演想要傳達「愛愛」是一件很美好且自然的事！預告出爐後，也掀起年輕人的討論，大家都對劇中探討性的內容感到很期待！

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2024台劇推薦3.《乩身》柯震東、王柏傑、薛仕凌

開播時間：未定

該劇改編自台灣鬼才作家星子的同名小說，由柯震東、王柏傑、薛仕凌...等人所主演，結合台灣傳統信仰與現代奇幻的敘事方式，並使用大量後期特效鏡頭，打造出「東方四界」神、魔、人、鬼的宇宙觀，可以堪稱是華語版《魔間行者》！而柯震東在劇中飾演「乩身」韓杰，將擔任「三太子」的代理人，穿越陰陽處理各種麻煩的案件為過去所犯的錯贖罪。

2024台劇推薦4.《聰明鎮》梁詠琪、陳妍霏

開播時間：未定

該劇改編自日本漫畫家伊藤潤二的漫畫，由梁詠琪、陳姸霏主演，劇情講述單親母親帶著大學落榜的女兒來到升學率較高的神秘小鎮「聰明鎮」找尋機會，她一心希望女兒可以重考上好學校，然而這座小鎮卻擁有催化慾望的魔力，隨著各種不明事件發生，不為人知的秘密也漸漸浮現。

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2024台劇推薦5.《非殺人小說》劉冠廷、王淨

開播時間：1月17日

改編自作家李桐豪的原著同名小說，故事從公寓大樓的離奇命案展開，劉冠廷在劇中飾演萬年臨演「東東」，跟隋棠飾演的鄰居空姐「林夢」發生了一夜情，沒想到後來對方卻斷氣身亡！東東為了不讓王淨飾演的女友「小路」發現自己跟空姐有一夜情，隱瞞自己在死亡現場的事，試圖靠自己找出真兇，沒想到過程中卻揭發了一連串驚人秘密，看見各種人類陰暗面。

2024台劇推薦6.《誰是被害者2》張孝全、許瑋甯

開播時間：未定

第二季會延續第一季的故事，張孝全所飾演的鑑識官「方毅任」和李沐飾演的女兒「江曉孟」，在準備展開新生活時又捲入新的殺人案。這次「方毅任」被列為最大嫌疑犯，他為了查出真正的兇手來自證清白，不惜一切代價也要還給女兒一個平凡美好的家庭。另外，在第二季中，關於許瑋甯跟張孝全是否會有戀愛發展的可能，許瑋甯曾透露，「一切都要看張孝全表現，也有可能會跟別人」，讓觀眾都更加好奇他們兩人之間會如何發展。

2024台劇推薦7.《商魂》傅孟柏、邵雨薇

開播時間：2月17日

由傅孟柏、邵雨薇…等人主演，該劇受到台灣最早官股公司民營化過程的啟發，劇情描述第一代實業家「林燈」力抗政商權勢，掀起經營權大戰的過程，觀眾們將能在劇中看到多方人馬爭奪經營權與股權的權鬥！據悉，該劇對於服裝造型、環境場景以及美術道具都特別講究，屆時將帶領大家穿越到1950年的台灣，透過戲劇去感受華麗動盪的年代。

2024台劇推薦8.《我的婆婆怎麼那麼可愛2》鍾欣凌、黃姵嘉

開播時間：5月4日

在第一季播出後，刷新公視電視台收視率紀錄，後來在2023年又趁勢推出電影版，讓粉絲們更加期待第二季上檔！不過，在第二季上檔前，飾演「火寮一哥」的許傑輝爆出性騷擾事件，他也因此退出演藝圈，他的角色則改由洪都拉斯接手。在第二季裡，飾演「婆婆」的鍾欣凌遇見了一哥的媽媽，她的身份從婆婆變成了媳婦，觀眾將看到她在婆媳關係中碰上新挑戰，想必屆時一定會讓婆婆跟媳婦們看了很有共鳴！

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