港女茶記食$67蒸魚　另加白飯要咁多錢呻搵笨　公審反遭網民鬧爆

吃蒸魚配一碗熱騰騰的白飯是常識吧！不過有網民早前在屯門1間茶記吃飯時，因見豉汁蒸倉魚只收67元，覺得抵食點了來吃，不料店員問她要不要跟白飯，她才知這個價錢原來沒有跟飯，她心想白飯至多10元8塊，想都沒想便加了，可是單價顯示白飯連飲品要價20元，令她大為震驚，於是在網上出帖公審店家。帖文被瘋傳後引來不少網民熱議，有網民批評店家「離譜」，也有網民指摘樓主，「跟飯+嘢飲喎，你真係唔好再有下次出街食飯，屈人屈到咁嘅」。



樓主詳說點餐過程後，網民態度急轉彎，紛紛留言鬧爆樓主，「淨飯就貴，加埋嘢飲20蚊唔算過份」。（資料圖片）

有網民早前在Facebook群組「飲食黑店大全」中發帖，指在1間位於屯門的茶餐廳吃豉汁蒸倉魚，「見條倉魚$67咁平，你問我加唔加飯時諗都唔諗就話好」。樓主以為白飯最多10元8塊，於是想都沒想就要了1碗白飯，但當她看到列印單價後，大表震驚，原來轉餐跟白飯要價20元，埋單要87元，「真係無諗過一碗白飯要$20，下次……應該都唔會有下次，太驚喜啦」。

帖文一出即引來不少網民熱議，「咁嘅餐最多值50雞」、「唔問就嗌，收你100蚊都得啦，當交智商稅囉」。樓主其後見網民反應激烈，於是決定交代清楚點餐過程及感受。

樓主：「蒸倉魚呀唔該。（我錯以為有飯跟）」

店員：「要唔要飯？」

樓主：「唔跟飯㗎？」

店員：「唔跟，要另加。」

樓主：「好呀。（收到張單加廿蚊後再問）加20？」

店員：「係呀，餐嚟，有嘢飲，要湯定嘢飲？」

樓主：「哦，熱檸水呀，唔該」。

樓主其後澄清指20元並非單是白飯價錢，而是連白飯及飲品的跟餐價，即反惹不少網民鬧爆，（Facebook圖片）

帖文一出網民態度急轉彎，紛紛留言鬧爆樓主，「淨飯就貴，加埋嘢飲20蚊唔算過份」、「跟餐，有白飯同嘢飲呀！我建議你不如返屋企煮。」、「如果你調轉諗飯加飲品20元，已經便宜咗你，張單印有減18元」、「合理啫，鬧人前諗諗先啦！唔該」、「係咪又要北上？ 廿蚊夠搭車未？」。亦有網民撐樓主，「唔係白飯的問題，而係跟唔跟餐的問題」、「條友睇死你食魚一定要叫飯，玩陰濕乞人憎」。