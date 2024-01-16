煎釀三寶$30五件！店員稱「無得揀」　食客轉身走被寸爆：好離譜

30元5件的煎釀三寶，款式竟然不准自選？日前有港女到尖沙咀光顧某小食檔，正打算購買煎釀三寶，由於她只是想吃魚蛋，便要求全要炸魚蛋，但店員表示「唔可以！無得揀！」，她決定不買離開時，店員晦氣稱「唔要咪唔要囉！」，直斥對方態度離譜。網民都對煎釀三寶「無得揀」感到震驚，「未試過一間係無得揀」、「以後可以唔使幫襯」，有人又揶揄「小食店食到Omakase（廚師發辦），有賺啦你」。



有港女光顧尖沙咀小食檔，要求煎釀三寶全要魚蛋，店員拒絕稱「無得揀！」。（資料圖片／示意圖）

「我真係未聽過唔可以自己揀！」樓主在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」不滿發文，指因為想吃煎釀三寶的炸魚蛋，便到尖沙咀厚福街光顧某小食檔。她詢問店員價錢，對方指：「$30，5件！」，及後即時表示要5件炸魚蛋，但對方聽後竟然稱「唔可以！無得揀！」。

基於樓主只想吃魚蛋而已，故決定離開不買。怎料店員以晦氣態度稱「唔要咪唔要囉！」，她不滿批評對方「真係惡到！」，並詢問他人「宜家係咪真係唔可以揀淨魚蛋？」。

她離開之時，聞店員晦氣稱「唔要咪唔要囉！」感不滿。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

網民都對樓主經歷感震驚，「奇聞異事」、「我去過好多區，未試過一間係無得揀」、「$30/5件？直頭好過去搶啦」、「我樓下街市20蚊8件，仲可以自己揀」、「以後可以唔使幫襯」，又揶揄「小食店食到Omakase，有賺啦你」、「阿姐為你好，食物要均衡唔可以偏食」、「俾你揀？嗰啲凍及硬嘅蟹貨，邊個會要？」。

有留言指出「無得揀就唔係$30/5件，係$30/份」、「我聽過唔可以要單款，一定要3款唔同，單款貴幾蚊，最盡3粒炸魚蛋搭2款其他嘢囉」，又建議樓主應這樣反擊，「我諗我會叫佢執4份俾我，跟住話唔要走咗去，佢咁西咪同佢鬥西囉！」、「咁有性格就好有性格咁拉閘」。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」）