幫襯荃灣冰室被熱湯淋傷　食客左手紅腫疼痛　欲討公道侍應咁回應

無緣無故被人弄傷，任何人都會又痛又嬲。1名女子在網上大呻，日前光顧荃灣1間冰室，其間侍應不慎將熱湯濺中她，令她左手燙傷紅腫疼痛，長褲和手袋都中招。侍應雖然即時道歉，但沒有其他表示，女子大怒結賬離開。事後她返回冰室，要求店方負上責任，侍應第一時間道歉，而且賠償200元，樓主事後自行補貼80元，以280元購買燙傷藥膏，搽上後未見傷勢惡化，故決定原諒對方。有網民大讚樓主處理方式，「係真香港人，其他人會攞盡着數」，亦有人希望她早日康復。



樓主被熱湯淋中後，左手紅腫疼痛。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」表示，早前在荃灣光顧1間冰室，形容食物質素一般，用餐後打算離開時，侍應不慎倒瀉1碗熱湯並淋中她。樓主左手當場燙傷紅腫疼痛，「褲濕晒、手袋濕埋」，而侍應只是不停道歉，但沒有其他表示，她當下感到「好嬲又好痛」，最後快速埋單離開。

樓主表示，事後她返回冰室，涉事侍應立即衝前再度致歉，她當時要求對方負責任，侍應遂提出願意賠償200元。樓主見對方有誠意，「唔想好似要攞乜著數咁」，所以自行補多80元，購買1盒價值280元的燙傷膏，搽上藥膏後感覺冰涼，未見有水泡，加上她指手袋是平價貨，清洗後完好無缺，故沒有再追究，不過她亦質疑，由始至終也不見餐廳老闆出面解圍。

帖文一出，有網民大讚樓主的處理方式，「係真香港人，其他人會攞盡着數」，亦有人希望她早日康復，「祝早日康復，有燙傷膏擦幾次好快好返」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）