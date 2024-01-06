食牛腩河連凍飲被收$62！食客質疑多收$13　收銀1句解釋震驚網民

食牛腩麵隨時有隱形收費？日前有食客嬲爆發帖，表示光顧荔枝角某間粉麵檔餐廳，點選1碗39元的牛腩河，並另加10元點叫1杯凍咖啡，合計應共49元，詎料結帳時收銀員卻表示要收62元，並解釋半肥牛腩要另外再加12元。樓主馬上反映餐牌上沒有列明，下單時亦沒有被告知，而且即使加加12，總數亦應是61元。最終收銀員稱「嗰$12當我請你…」，惟樓主不滿發文怒斥「生意做到咁X樣嘅？」。帖文引來網民留言，批評涉事餐廳做法不當，「太誇張喇！唔好去搶？」；亦有聲稱曾光顧的食客表示過往亦遇同樣情況，引來他人呼籲「罷食」，甚至提議「報海關」。



有食客光顧荔枝角某粉麵檔時，質疑無故多收錢。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素價錢服務關注組)」圖片）

「呢間嘢真係無可能有下次！」該食客嬲爆在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，指第一次光顧荔枝角某粉麵檔餐廳，當時點了39元的牛腩河，另加10元要1杯凍咖啡 ，合計應共49元。但付款時，收銀姐姐卻表示要收62元，樓主疑惑詢問因由，對方解釋半肥牛腩要另外加12元，而就算另加12元總數也是61元。

樓主馬上和對方反映餐牌沒有列明，「 我叫嗰時你哋同事都無同我講」。惟對方沒有理會，表示要收62元。樓主不滿對方沒有正面回答問題，質疑「咁你唔同我講，又唔寫我點會知？」，最後收銀姐姐稱「嗰$12當我請你…」相信沒有收取。樓主事後仍十分不滿，怒斥「生意做到咁X樣嘅」，「嗰1蚊都唔知點解會多出嚟」。

樓主指收銀姐姐表示要半肥牛腩要另外加12元，他認為不合理，而且餐牌沒說明。（示意圖，非涉事牛腩河）

帖文引來許多人關注，直斥「太誇張喇！唔好去搶？」、「食牛腩麵都海鮮價」、「自由定價喎，咁要餐牌嚟做乜」、「最X憎嗰啲伙記衰X咗，就話我請你囉，講到好似係人哋無錢畀咁」、「而家唔係食唔起，係佢哋根本當客人傻仔」、「做咗30年香港人，半肥要加錢真係聽都未聽過」、「報得海關」，又揶揄「1蚊係詢問費，佢預咗你實會問點解」。

有聲稱曾光顧該餐廳的網民指出，「我懷疑係伙記自己袋，因為上次佢唔俾我用八達通，話壞機喎」，又有人貼上其他食客網上評論，認為是次並非單一事件，該餐廳經常都有類似爭拗。不過有人就猜測，或許是雙方溝通上引致的誤會，「你叫咗半肥瘦即係要靚腩，佢就幫你入咗崩沙腩，我食開嗰間加20元」。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」）