朋友自稱「雀仔肚」約食飯嫌三嫌四犯眾憎　網民出PO鬧爆惹共鳴

朋友聚餐時，若一方嫌東嫌西，一下說自己吃不下，一下又說不喜歡某個食物，最後又說「吃什麼都可以」，可能會讓人翻白眼。日前有位台灣網民抱怨「不想吃飯或是只吃兩口就飽的人，可不可以別約人吃正餐？」



一名網民在Facebook Group「爆怨2公社」發文，批評身旁的女性朋友「不要主動約別人吃正餐，一邊說怕別人會餓，一邊又說吃小火鍋會太多，吃壽司、法餐太貴，吃拉麵太大碗，吃便當不好吃」，他無奈指出「妳這種人就在自家陽台喝西北風就好，約什麼吃飯？」

【相關圖輯】做人最緊要「戴眼識人」！切忌同呢6種人做朋友 脫離有毒關係（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

文章曝光後，有許多網民回應「這種最好約，以後就點一人份，她吃你剩的菜」、「免費的就不會挑剔了吧」、「這種真的很討厭，約吃飯都會說自己在減肥」、「我都帶這種朋友去吃自助餐，想吃什麼自己夾」、「這種人真的很討厭，基本上我都不會約吃飯」、「機車的人會沒有朋友，我不會跟她約下次」、「如果吃兩口就飽了，那她還是在家吃就好」、「這種時候叫對方先決定要吃什麼，你再考慮要不要去吃」、「像我小鳥胃都不敢亂約人吃飯，被約吃飯也都吃不下」。

【相關圖輯】千祈咪同呢種朋友去旅行！網民列出4大「旅伴最伏行為」惹共鳴（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

網友爆料華航素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜 華航解釋原委無差別待遇

他硬跟女友家赴日旅遊豪喊「我買單」 見機加酒報價崩潰：後悔了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】