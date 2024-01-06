累了，停下腳步也無妨：要有「歸零」的勇氣　別為成就迷失自我！

關於「人生」這條路，一開始我們會恣意地想走就走，不想走就停下來，想怎樣就怎樣，但隨著走的路長了，會陸續地遇到形形色色的人，他們有的走得快，有的走得慢，還有的只想走在最前頭，誰都不可以超過他。



在這樣的氛圍中，漸漸地我們也有了「追趕」的意識，好像只有這樣才能獲得某些想要的事物，於是就陷入了「只能一直往前跑」的迴圈中，再怎麼累也不能停，要是慢了一點就會害怕是不是什麼都得不到了。

你有「歸零」的勇氣嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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不斷要求自己，是種自我傷害

趕著上班、趕著赴約、趕著……日常中存在無數個「趕著」。一直以來，總覺得是「生活」不斷地推著我們往前走，就算再不情願，也只能不停歇地走著，連搞懂現在是什麼情況的喘息機會都沒有。其實「被生活催促」只是我們用來粉飾自己「不想落於人後」的推脫之詞，為了趕上其他人的步伐，在加快腳步之際，卻不知不覺地奔跑了起來，之後愈跑愈快，漸漸地連自己為何而跑也說不出個所以然，只能茫然無措地跑著。

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我們做好了某件事，不僅讓別人看見了自己是有能力的，隨之而來的稱讚更是甜美到讓人食髓知味。為了能一再嚐到如此滋味，有些人就開始要求自己什麼都要做得最好，不能有一絲一毫的瑕疵，但凡出了點小差錯都是不可接受的。有時候一個小小讚美會把人推入「追求完美」的處境而不可自拔。會有這樣的情況大多是因為把「自我價值」綁在了「他人評價」上，認為凡事都要做到完美才行，要是不能達到他人的期望，就會被批評，甚至覺得自己很失敗而不停的懷疑自我，到最後連生活都搞得一團亂。

是否有「歸零」的勇氣？

在馬不停蹄的生活中，有些人累了也只敢喘一下，就繼續往前追趕，就像是刻意忘了還有「停下腳步，好好休息」這個選擇，也許是他們覺得一旦休息了，目前擁有的一切就會消失，過往的努力就功敗垂成了。其實「停下」是給自己一個機會去正視「警訊」，看看目前走的方向是不是有所偏差，此時就要放慢腳步，思考是不是到了該轉彎的時候。

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有時我們會迷失在「成就」之中，明明內心已經超載，再也無法負荷我們腦中所想的，還是硬逼自己要撐下去。有句話是這樣說的：「如果我們走得太快，要停一停，等候靈魂跟上來。」試著「歸零」或許是我們要持續練習的課題，這不是要人放棄所擁有的，而是在沉澱之後，透過不同的體驗去重新自我探索，跳出自己設下的框架，然後創造出更多的選擇。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】