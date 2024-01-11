職場溝通｜別以「你好嗎」打開話題！即學4招讓對方樂意延續對話

聊天開怎麼開頭？怎麼才不會落入尷尬的局面？哈佛大學研究提供四對策，提醒：用「你好嗎」開頭真的很不優！



許多人都習慣在聊天開頭時問「你好嗎」？而當你有機會認識新朋友時，你也會用這句話當開頭嗎？不管如何，哈佛心理專家認為「你好嗎」這句話很不優！你想想，當聽到別人問「你好嗎」，你有多大機率說實話？

如果你是一個擅長聊天的人，你很難理解和別人好好聊天，對很多人來說並不是一件容易的事。

看過以下4個招，你就會明白用「你好嗎」打開話題真的很不行！（按圖了解）

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哈佛大學研究人員分析了300多個線上對話，包括與一般朋友或初次認識的人，發現問「有意義的問題」的人更討人喜歡。所謂有意義的問題是指，對方可以回答更具體，可以引發更多後續對話的問題。研究人員說：「這是一種結合現傾聽、理解和關心的人際連結。」

想變成一個有魅力、有趣的人，你和朋友開啟對話的第一個問題非常重要，以下是哈佛研究者建議的對話四策略：

1. 觀察當下環境

在你開口之前先睜大你的眼睛。

聊天前，觀察周圍的環境，在開口之前先睜開眼睛，在周圍環境中尋找值得關注的事物，例如牆上的藝術品、辦公桌上的古怪小玩意或照片等，甚至是好幾個空的咖啡紙杯。肯定會有一些東西可以給你開口的靈感，讓對話可以延續。

2. 你剛經歷的事件

當你的生活中有些新聞，像是「我剛收養了一隻狗」「我6歲的孩子昨天第一次騎了自行車」，是最好的聊天話題。不管你相信與否，大多數人都會想更了解他人，尤其是同事或同學。

如果你是一家公司新的主管，那麼在第一次會議開始時，你可以利用問題，讓每個人說出生活中最近發生的有趣事情。透過短暫的分享，在場的人會感受彼此有較真誠的連結。

3. 如果是一群人聊天，請搶先發言

如果你總是想等待更好的開口時機，你一定有經驗，健談的朋友或同事會把你原本想好要說的話說出口。所以，千萬不要等到失去機會！

4. 注意說話的語氣與姿態

無論你說什麼或說多少，你的語氣、臉部表情和眼神交流都會傳達更多訊息。

面對面講話時，請看著對方，而不是看著會議桌或牆壁。在電話裡，也請保持微笑的表情——這會讓你的聲音聽起來更溫暖。

對於內向的人來說，閒聊可能會很痛苦。很多人會自暴自棄，想說就做自己吧！但如果是在職場，特別是面對主管時，你就有被隱形的風險。如果你也想和其他人有更多交流的機會，請努力練習自己的談話技巧，只要願意跨出這一步，你就多了被聽見、看見的機會。

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