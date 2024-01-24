悲！男子全裸馬路行走影片瘋傳　女途人看傻咁做　驚揭心酸內情

因何事要裸體遊街？馬來西亞網絡瘋傳1段影片，見到街上有1名男子脫光衣服「全裸」行走，過程被1名26歲女子看到，女子嚇到立即報警。2名警員到場合力制伏男子帶上警車。警方調查發現，男子沒有吸毒，也沒有喝醉酒，精神狀況正常，卻揭開更多心酸內情。



馬來西亞網絡瘋傳1段影片，見到街上有1名男子脫光衣服「全裸」行走。（影片截圖）

綜合馬來西亞媒體報道，事發上周五（1月19日）凌晨1時許，地點在柔佛巴魯百萬鎮柏馬斯1條道路。

從現場閉路電視（CCTV）影片見到，當時天色正黑，1名男子全身赤裸在馬路邊緣行走，看似漫無目的，當時有車輛在他身邊駛過。接着看到2名警員趕到現場尾隨男子，當男子想橫過大馬路時，其中1名警員迅速衝上把男子拉到路邊草地壓在地上，另1警員之後幫忙合力制伏，把男子送上警車。

過程逐格睇▼▼▼

+ 4

警方發文告指出，當天接獲1名26歲本地女子報案發現裸露男子，警方展開行動，拘捕該名37歲外籍男子，經調查，男子當時沒有吸毒，沒有喝醉酒，精神狀況正常，但因為無法接受自己被女友拋棄，才會裸體在街上行走。

警方又表示，依刑事法典第509條文（侮辱他人）調查案件，一旦罪成，可被判監禁最多5年或罰款，或兩者兼施。