居屋2023揀樓│賣121單位　元朗朗天苑沽56伙　屯門兆翠苑僅餘20伙

【居屋2023／居屋2024／安楹苑／安樺苑／安麗苑／啟悅苑／朗天苑／兆翠苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2023」，發售單位包括啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，合共9,154個單位，售價149萬元至494萬元，另有61個賣剩或「撻訂」的重售單位，分別來自鑽石山啟翔苑，以及馬鞍山錦駿苑、東涌裕雅苑及沙田石門愉德苑，以及416個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。合資格申請者於今年1月31日開始揀樓。



「居屋2023」去年推出時稱以市價六二折定價，惟其後本港樓價下跌，由於居屋售價訂定後便不會更改，但會調整合約列明折扣，有關調整將影響日後補地價比率。而房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。本文將持續更新「居屋2023」每日單位發售情況。



居屋以遠低於市價發售，吸引不少合資格市民申請認購。（資料圖片）

揀樓數字資料來源：出售居者有其屋計劃2023揀樓進度統計 (By 招國偉)

(以下為最近5天揀樓日子的資料)

【2024年4月3日更新】

「居屋2023」今日共售出121單位，當中包括114個居屋單位及7個租置單位，其中元朗朗天苑賣出56伙、屯門兆翠苑6伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出52伙，其中安楹苑25伙，安麗苑16伙，安樺苑11伙。

今期居屋6個新屋苑的2房單位已全部售罄，啟德啟悅苑合共2046個單位早前亦已全部售出，而屯門兆翠苑僅餘20個開放式單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘3,583個。

【2024年4月2日更新】

「居屋2023」今日共售出179單位，當中包括176個居屋單位及3個租置單位，其中元朗朗天苑賣出74伙、屯門兆翠苑20伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出82伙，其中安楹苑42伙，安麗苑24伙，安樺苑16伙。

今期居屋6個新屋苑的2房單位已全部售罄，啟德啟悅苑合共2046個單位早前亦已全部售出，而屯門兆翠苑尚餘26個開放式單位。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘3,697個。

【2024年4月1日更新】

「居屋2023」於復活節假期期間（3月29日至4月1日）暫停揀樓，根據房委會成交紀冊資料，今期居屋錄得第4宗撻訂個案，屬租置公屋單位的觀塘翠屏(北)邨1間357呎單位於3月28日撤銷買賣協議。該單位是家有長者類別的綠表家庭於2月23日選購，約個半月後撻訂，單位售價為65.5萬元，以5%訂金計算，買家料損失32,750元。

連同該租置單位，「居屋2023」至今共錄得4宗撻訂個案，此前啟德啟悅苑及屯門兆翠苑各有1間一房單位，以及安達臣道安麗苑C座1間456呎兩房單位被撻訂，單位確定被撻訂後會再供出售，其中以上3個居屋單位已再次售出。

【2024年3月28日更新】

「居屋2023」今日共售出166單位，當中包括161個居屋單位及5個租置單位，今日6個新居屋屋苑的2房單位已全部售罄，啟德啟悅苑合共2046個單位早前亦已全部售出。

今日賣出的單位包括元朗朗天苑賣出83伙、屯門兆翠苑5伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出73伙，其中安楹苑40伙，安麗苑25伙，安樺苑8伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘3,873個。

【2024年3月27日更新】

「居屋2023」今日共售出175單位，當中包括174個居屋單位及1個租置單位，啟德啟悅苑已售罄，另一個較受歡迎的屋苑屯門兆翠苑亦只剩開放式單位，今日售出9伙，目前僅餘51伙；元朗朗天苑賣出68伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出97伙，其中安楹苑43伙，安麗苑27伙，安樺苑27伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘4,034個。

【2024年3月26日更新】

「居屋2023」今日共售出176單位，當中包括170個居屋單位及6個租置單位，啟德啟悅苑最後1間開放式單位售出，該屋苑2046個單位全部售罄，成為「居屋2023」首個賣完屋苑。另一個較受歡迎的屋苑屯門兆翠苑亦只剩開放式單位，今日售出11伙，目前僅餘60伙；元朗朗天苑賣出73伙，觀塘安達臣道3寶屋苑合共賣出85伙，其中安楹苑26伙，安麗苑25伙，安樺苑34伙。

「居屋2023」當中有6個新居屋屋苑，分別是啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑、安麗苑；屯門兆翠苑、元朗朗天苑，6個屋苑合共有9,154個單位，未發售單位尚餘4,208個。

揀樓須知！5個情況會被DQ▼▼▼

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居民轉讓限制▼▼▼

2023年居屋單位售價？間隔？下一一話你知。



新一期居屋2023不少單位來自安達臣道。（資料圖片）

居屋2023｜選址單位位置、呎數

居屋2023｜單位間隔

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居屋2023｜單位價錢售價

「居屋2023」去年推出時以稱市價六二折定價，惟其後樓市下跌，房屋署表示，按1月份市值評估，1月選樓所簽訂的買賣合約折扣率約30%，即「居屋2023」變相以市價七折發售。最便宜單位在朗天苑，售價149萬元。如果以居屋白表最高九成按揭計算，最平約14.9萬元首期就可以上車；若以綠表最高九成半按揭計算，7.45萬元就可以上樓。另外，朗天苑前身是朗邊中轉屋，據當局早前提交的規劃申請，樓層最高可達50層，是本港少有「摩天居屋」。

至於最貴「樓王」單位，是啟德區啟悅苑單位，最高售價494萬元。以居屋白表最高九成按揭計算，需約49.4萬首期；以綠表最高九成半按揭計算，仍需約24.7萬元首期。

另外，新一期居屋綠、白表比例維持在40:60，當局會預留900個單位，即新一期居屋大約一成單位，作為單身申請人士配額，即綠表單身人士會有360個配額，白表單身人士則有540個配額。「家有長者」核心家庭申請者方面，當局會預留2,700個單位，餘下5,554個單位，由一般家庭購買。