巴士車長疑被乘客激嬲 開咪高呼1句仲咁做 網民反大讚：做得好
撰文：謝茜嘉
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近年巴士交通意外頻生，不少人也非常留意司機的駕駛態度。有網民近日分享一驚奇經歷，指巴士車長疑因被車上乘客激怒，於是特意開咪向所有乘客稱「以一個好安全嘅速度行駛」，之後全程慢速駕駛，令樓主感到非常愕然。不過，許多網民則大讚巴士車長「做得好」，直言「好過全車攬炒」。
該網民於連登討論區以「有冇人坐巴士嘅時候試過咁」為題發文，表示近日在荃灣乘搭巴士278A前往上水，其間遇到一奇異經歷。樓主指，當時自己上車後，車長即開咪，並向車上所有乘客大聲稱：「頭先有乘客鬧我仆X同垃圾，所以呢架車會以一個好安全嘅速度行駛。」
樓主續稱，該巴士果然在開車後，全程以時速50公里慢駛，其間更不斷被巴士後面的車輛響咹。樓主稱忍不住在中途下車乘搭下一班，很快便追上本來的班次，更超前一大截，坦言「揸得咁安全，難怪路上零意外」。
帖文隨即引來網民討論，惟許多人沒有批評車長的行為，反而大讚司機情商（EQ）高，認為慢駛更是安全的做法，留言稱「冇掉低架車算係咁」、「幾好啊，慢慢揸，睇下風景，抵坐」、「呢啲情況司機有權收埋車，你地等下架」、「司機好好，唔想因情緒問題炒車」、「行50已經好俾面，俾人X完踩行油你仲驚」。
（連登討論區）
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