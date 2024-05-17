公屋｜先後獲派彩虹邨和順安邨　一家3口嘆有缺點　網民憂3派都差

「得公屋，得天下」成為港人金句，但都要有合適單位。有一家3口輪候公屋長達8年，首派彩虹邨紅萼樓，雖然交通方便，但認為單位細小兼殘舊，所以果斷放棄，大約2個月後，2派獲得順安邨安頌樓，卻指出交通不方便，慨嘆「感覺又是骨頭」，其他網民紛紛留言指「博第3次」、「彩虹邨中頭獎你都唔要…勸你唔好再揀」、「好有勇氣，如果第3次又骨頭，點玩？」。



樓主去年11月獲派彩虹邨紅萼樓，上去視察環境嫌細嫌舊，所以果斷放棄。（小紅書圖片）

樓主先後在小紅書交代輪候公屋的過程，第1則帖文發布於去年11月底，樓主表示一家3口等了8年，首派獲安排入住彩虹邨紅萼樓，上去視察環境，形容「很噪很細很舊，唯一是交通方便」，單位面積只有225平方呎，3人同住略嫌擠迫，加上準備重建，最終決定等2派。

大約2個月後、即是本年1月底，樓主在第2則帖文指獲派順安邨安頌樓，今次缺點就是交通不方便，慨嘆「感覺又是骨頭」，詢問其他人意見，網民看後紛紛留言指「梗係唔要啦 ！順利邨嗰到都好唔方便」、「博第3次」、「好有勇氣，如果第3次又骨頭，點玩？」、「彩虹邨中頭獎你都唔要…勸你唔好再揀」、「我住（附近）順天邨，除了交通不太方便，其他什麼都好」。

（小紅書）