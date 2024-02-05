「日文女神」著低胸衫大掃除落力抹地　網民卻只留意上半身一位置

因擔任直播主連千毅「秘書」走紅的「日文女神」長瀨昆妮，儘管連千毅目前正在入獄服刑，但她仍然積極經營社群媒體，也嘗試轉型接下廟會活動。眼看農曆新年將至，長瀨昆妮也特別在Instagram分享「大掃除」影片，結果眾人卻被她火辣的穿搭深深吸引，忍不住直呼「好想娶回家」。



長瀨昆妮在3號於IG分享一段過年大掃除的影片，只見她身穿一件鐵灰色低胸短版上衣，搭配同色系的窄身短裙，除了凸顯出她火辣的身材曲線外，隨著她時而跪下擦地板、時而彎腰擦桌子，更是讓她傲人的北半球呼之欲出，令廣大網友們目不轉睛。此外，長瀨昆妮還在貼文中撩粉寫道：「過年大掃除，這樣的媳婦誰來娶回家？」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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貼文曝光後，立刻吸引超過5000人朝聖，許多人也紛紛留言直呼，「好想娶回家」、「怎麼捨得妳做家事，讓我來做」、「直接娶回家後全家我掃、妳服侍我就好」、「讓我來幫妳打掃」、「妳等我，在半路了」、「我已經打掃好了 不需要由妳來動手」。

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