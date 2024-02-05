「日文女神」著低胸衫大掃除落力抹地 網民卻只留意上半身一位置
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
因擔任直播主連千毅「秘書」走紅的「日文女神」長瀨昆妮，儘管連千毅目前正在入獄服刑，但她仍然積極經營社群媒體，也嘗試轉型接下廟會活動。眼看農曆新年將至，長瀨昆妮也特別在Instagram分享「大掃除」影片，結果眾人卻被她火辣的穿搭深深吸引，忍不住直呼「好想娶回家」。
長瀨昆妮在3號於IG分享一段過年大掃除的影片，只見她身穿一件鐵灰色低胸短版上衣，搭配同色系的窄身短裙，除了凸顯出她火辣的身材曲線外，隨著她時而跪下擦地板、時而彎腰擦桌子，更是讓她傲人的北半球呼之欲出，令廣大網友們目不轉睛。此外，長瀨昆妮還在貼文中撩粉寫道：「過年大掃除，這樣的媳婦誰來娶回家？」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
貼文曝光後，立刻吸引超過5000人朝聖，許多人也紛紛留言直呼，「好想娶回家」、「怎麼捨得妳做家事，讓我來做」、「直接娶回家後全家我掃、妳服侍我就好」、「讓我來幫妳打掃」、「妳等我，在半路了」、「我已經打掃好了 不需要由妳來動手」。
【相關圖輯】性感網紅無罩散步辦年貨 突彎腰睇人寫揮春疑走光 網民睇法兩極（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+34
網紅赴韓氣溫得一度 上衣鈕扣全開曬身材 網民：別讓長輩受風寒韓國抖音天后RalRal突宣布大肚兼結婚 曾高調主張「不婚主義」靈異照？「索爆TubeTop辣妹」翻跳《科目三》 慘遭背後鏡子出賣啦啦隊初戀臉長腿女神「波波」化身學生妹 校服裙秒變超短迷你裙38歲前AV天后小澤瑪莉亞突現身 驚變大媽超崩壞！網民嘆認不出來胸脯達9.4KG！台網紅傲人雙峰達J 級 重量極驚人苦呻：體態不好
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】