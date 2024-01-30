靈異照？「索爆TubeTop辣妹」翻跳《科目三》　慘遭背後鏡子出賣

近期中國大陸抖音神曲《科目三》不僅在當地爆紅，這股風潮也在台灣流行了起來。



而在直播盛行的大陸，濾鏡特效往往也是他們的強項，一名大陸女子近日拍下一段翻跳《科目三》的影片，並上傳到網路上。

不過，卻有眼尖的網友看到女子身後的鏡子似乎有點不對勁，仔細一看，竟發現鏡子裡的人跟女子「簡直判若兩人」。

網民：還以為是靈異事件（點圖放大瀏覽）：

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一名網友前幾日在臉書社團「爆笑公社」上貼出一段影片，可以看到影片中的女子正翻跳著抖音爆紅神曲《科目三》。

但仔細一看，隨著女子身體擺動，周圍櫃子及家具也都開始扭曲，不僅如此，女子身後的鏡子更是直接暴露了她的真實身材樣貌。

可見鏡中的人身形壯碩，與螢幕前的人完全不同，徹底將女子「出賣了」。

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貼文曝光後，引起眾多網友們的注意，甚至紛紛笑稱：

「這啥App那麼厲害」

「櫃子都跟著律動起來」

「虎背熊腰」

「鏡子，不會說謊」

「科目三紅到後面的桌子都會跳」

「我以為是靈異事件」

再次見證了特效的強大。

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