韓國抖音天后RalRal突宣布大肚兼結婚　曾高調主張「不婚主義」

韓國人氣網紅Ral Ral近年來進軍綜藝圈，曾擔任戀愛真人騷《粉紅謊言》（Pink Lie）主持群之一，也積極登上各大網路節目，人氣扶搖直上。



她1日無預警突然同時宣布懷孕以及結婚的喜訊，讓廣大粉絲又驚又喜，紛紛湧入她的社群平台獻上祝福。

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Ral Ral 1日突然在Instagram上傳了婚紗照以及與另外一半的甜蜜合照，還有一段寶寶超音波影片，內文寫下「大家好我是Ral Ral，應該嚇到大家了吧……是的……那個喊著不婚主義的我決定要結婚……而且成為媽媽了！所謂的喊著不婚的傢伙都最快結婚……」接著說道「這樣的我，雖然很難以置信，決定與交往已久、有很多值得學的地方、比我還要成熟的人共度一生」。

Ral Ral提到過去認為自己是一個不能結婚的人，對於結婚的看法也相當負面，即使知道在經歷了許多人生體驗之後會迎來成長，見識到世界的寬廣，還是只想要為了自己而活，不想要做出不必要的犧牲，她說：「我現在也還是很不懂事很頑皮，但已經成了媽媽，就會帶著責任感！像現在一樣堅強地、幸福地過日子！」

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最後，Ral Ral表示「雖然現在對我而言是身體、精神上都迎來大變化的時期，但不管是作為『李侑拉』還是『Ral Ral』，都希望能帶給大家歡笑，未來也會努力做出新鮮且有趣的作品，謝謝大家看完我的貼文，注意不要感冒！」

而她似乎也對身邊的朋友們保密，因此在最後向朋友們喊話：「沒有先告知的好友們很抱歉，各位育兒老師們以後就拜託你們了」。

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