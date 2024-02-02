啦啦隊初戀臉長腿女神「波波」化身學生妹　校服裙秒變超短迷你裙

中信兄弟職棒啦啦隊（Passion Sisters）成員波波，本身因陽光亮麗的外型，而擄獲不少粉絲朋友的心。



平時不吝嗇透過IG分享生活的她，早前PO出一段自己化身為學生妹的影片，畫面曝光後，立即吸引粉絲按讚留言。

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波波早前透過IG分享一段影片，透過畫面可以見到，波波換上制服，化身學生妹，她在影片中除了做出小跑步及跳坐在欄杆上的動作之外，同時也對著鏡頭比愛心並露出招牌的甜美微笑。

波波也在文中寫下：「堅持，就是任何事情乘以365。連假結束，來發一下庫存送你們，拍了一堆都沒發（最懶的我）。」

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對此，波波的影片也在曝光之後，立刻吸引許多網友前往貼文按讚。

也有不少粉絲留言透露，自己在看到波波這身學生妹穿著真的覺得戀愛了，同時也忍不住表示，波波無論什麼穿著都太可愛，紛紛大讚根本就是大家的初戀。

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