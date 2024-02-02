胸脯達9.4KG！台網紅傲人雙峰達J 級　重量極驚人苦呻：體態不好

在紳士間有一句名言是這麼說的：「可愛在大胸面前不堪一擊。」或許有些人無法苟同，但如果大到超越極限的話，你的目光肯定也會離不開那個地方。今天要向各位紳士介紹的便是擁有天然 J 罩杯的正妹美髮師，如果有這樣的美髮師幫你洗頭、剪髮你受的了嗎？



該名美髮師名為「Katherine 劉萱」，目前人在台北市中山區的Infinihair 髮廊上班，時常在IG上分享自己的美髮作品，但他那傲人的雙峰還是藏都藏不住，之前上傳一部幫客人洗頭的REELS影片更是擁有將近230萬的點閱率。

【圖輯】點圖放大看更多Katherine劉萱IG靚相👇👇👇

+ 22

根據Katherine本人所說他是天然的J罩杯，曾經還拍攝過一部實測胸部放在體重機上的影片，結果重量竟然高達9.4公斤，不過Katherine同時也擁有174厘米的高挑身高，使得他整體比例處於穠纖合度的完美狀態。

不過這份先天的「超大」優勢也不總是替Katherine帶來優勢，他坦言：「穿衣搭配很容易被說穿的很露，還有穿著寬鬆時會顯得自己的體態不好，衣服在選擇上比較少。」

目前Katherine除了持續在美髮師這條路上精進實力以外，在IG上的粉絲也已突破12.5萬，時常與其他的網美、網紅協作推出各種「香香」的影片。此外，他也有在經營訂閱製網站FansOne，簡介上清楚明瞭的寫著「在這裡發現其他地方看不見的我」。

【相關圖輯】39歲女星昔日被嘲「胸部小」三度隆乳 曾變石頭奶：硬掉變成一塊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

延伸閱讀：

遭酸：「妳的紫色睡衣在哪？」《單身即地獄 3 》曹旻志 IG 被負評淹沒，「小 Jennie 」劉恃蘟、朴民奎暖心鼓勵

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】