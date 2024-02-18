用餐後將鼻涕紙巾棄餐碗！同場食客嫌污糟鬧爆　網民：有咩問題？

正所謂「無眼屎乾淨盲」，日前有食客於社交平台公審，於某餐廳目睹有客人用餐過後，將已用作「擤鼻涕」紙巾掉棄於餐碗上，認為對方行為極不衛生，看不過眼故發文公審，惹來網民揶揄「咁驚最好唔好出街食」。有人指出「執枱嘅人最終都係咁做」，猜測食客此舉或為方便服務員；亦有人認為此情況實屬「小兒科」，分享「見過店員喺地下用腳撩出嚟執上手，跟手就擺落個碗到」。



有食客不滿其他客人將已擤鼻涕紙巾棄於餐碗。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」圖片）

樓主在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發帖，並上載1張圖片，顯示某餐廳桌上擺放1隻飯碗，內裏被放上客人已使用的紙巾，不滿稱「點解咁多人食完嘢，就擤鼻涕然後將紙巾丟入碗」，或者重用該張紙巾以抹枱，認為對方行為極不衛生，故於網上公審，引來網民討論。

雖有留言斥上述舉動「毫無衛生意識，乞人憎」，「我作為食客通常只會放低抹嘴嘅紙巾，鼻涕紙巾會帶出餐廳掉垃圾桶」。惟更多人質疑「唔明有咩問題？」，「我覺得好過就咁放喺枱面」、「執枱嘅人最終都係咁做」、「食客係想方便服務員」、「咁驚最好唔好出街食」、「可能隻碗仲污糟過嗰張紙巾」、「外面食嘢嘅筷子匙羹幾多人『舔』過，你都係咁用」、「又唔係直接畀你食，係會洗完先畀你食」。

有食客則分享更令人嘔心畫面，「阿伯浪完口，吐返落杯先驚」、「成副假牙食完浸喺杯水度都見過，真係好核突」、「以前餐廳食得煙，啲人食完直頭掟煙頭入隻凍飲杯啦」，又大爆「見過店員喺地下用腳撩出嚟執上手，跟手就擺落個碗到」。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」）