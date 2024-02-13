嘔心！食客呻茶記買外賣中伏　「咖喱膠飯」嚇呆網民：睇相似套套

膠從口入？近日有網民在尖沙咀某茶餐廳買咖哩飯外賣，結果進食時竟從咖哩汁中發現大大塊看似保鮮紙或膠袋類軟膠，於是用筷子夾起來拍下照片，並發帖大呻「中伏」經歷。不少網民看完照片都表示「核突」、「睇見作嘔」，有網民就打趣叫樓主當「花膠」食，亦有人笑指異物看似安全套，「咖哩condom？」，實在令人尷尬！



有網民在尖沙咀某茶餐廳買咖哩飯外賣，結果進食時竟從咖哩汁中發現大大塊看似保鮮紙或膠袋類軟膠。（FB圖片）

該名網民在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」發帖抱怨，稱日前在尖東某茶餐廳買了外賣咖哩飯，結果卻在飯茶中發現異物，夾起一看才知道是膠，於是不滿嘲諷指「咖喱膠飯，冠軍配方」。

從圖片可見，該外賣餐盒為2格形式，分隔開白飯及咖哩汁，咖哩汁中還有數塊牛腩，而樓主已進食約一半。他以木筷子從咖哩汁中夾起1塊軟膠，膠塊質感看上去似保鮮紙或膠袋類的軟膠，呈半透明狀，表面沾滿咖哩汁。

樓主以木筷子從咖哩汁中夾起膠塊。（FB圖片）

照片引起網民熱議，不少人看完照片都表示惡心不適，「嘩！睇見作嘔」、「好核突啊」。亦有網民猜測該異物真身，很多人認為是膠袋或保鮮紙，有人則笑指似安全套，「今次好彩係膠袋啫，好過啲小強、老鼠」、「保鮮紙嚟」、「成個condom咁」、「咖哩condom？」、「再喺度嘈，整條大姨媽巾畀你」。有網民就打趣叫樓主當「花膠」食，「大家都是『膠』」、「幾好喎，加多塊花膠畀你」、「咖喱花膠補身」。

（Facebook）