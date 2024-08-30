居屋2024│啟盈苑、安柏苑　白表綠表申請資格+入息上限＋申請資格

【居屋2024／申請時間／申請資格／白表／綠表／入息限額／時間表／居屋2024申請登記資格懶人包】居屋2024何時開始申請？不少市民引頸以待！消息指，房委會將於今年第四季推售新一期居屋，5個屋苑合共7,132伙，當中包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，初步建議以市價7折出售，售價約143萬至467萬元。房委會資助房屋小組委員會8月27日開會討論，通過上述安排。



另外，房委會今年初宣布於「居屋2024」起實施「家有初生優先選樓計劃」，凡有嬰兒出生於2023年10月25日或以後的家庭申請者，而有關子女在該資助出售單位銷售計劃申請截止日期時，須為3歲或以下。房委會將為「長者優先計劃」及「優先選樓計劃」合資格申請者，合共預留四成單位配額作選樓。



有關2024年居屋有哪些項目？綠表、白表申請資格？入息限額？申請方法？以下一一話你知。



居屋2024會重售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，當中包括港島北角驥華苑7個單位。（資料圖片）

居屋2024｜市值七折推售5屋苑涉7,132伙

消息指，居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，包括觀塘安柏苑420伙、啟德啟盈苑1,736伙、東涌裕興苑1,344伙、油塘高曦苑864伙及屯門兆湖苑2,768伙，單位實用面積介乎278至510平方呎，初步建議以市價7折出售，平均呎價為5,980元至9,230元不等，售價由143萬元至467萬元。另會重售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，當中包括港島北角驥華苑7個單位、啟德啟欣苑14個單位等，而綠白表分配比例為四比六。

居屋2024推售5個屋苑共7,132伙，當中包括啟德的啟盈苑。

居屋2024｜綠表、白表申請資格

居屋綠表申請資格：

1）年滿18歲

2）房委會轄下公屋住戶

3）房協轄下甲類出租屋邨住戶

4）房委會轄下中轉房屋認可居民

5）持有由房委會或市區重建局發出有效《綠表資格證明書 ─ 衹適用於居屋第二市場計劃》

6）房委會「長者租金津貼計劃」受惠者

7）持有由房委會發出有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員



居屋白表申請資格：

1）年滿18歲，居於香港滿7年

2）私營房屋住戶

3）房委會轄下公屋、房協轄下出租屋邨或任何資助房屋計劃單位住戶的家庭成員

4）透過房委會轄下「租置計劃」購得單位不足10年內的業主，及其戶籍內的所有認可家庭成員



無論以白表抑或綠表申請居屋，都要符合特定資格。（資料圖片）

居屋2024｜4類人不可申請

1）「有條件租約」住戶

2）以按月暫准居住證形式租住房委會過渡性暫租住屋單位住戶

3）乙類出租屋邨住戶

4）以按月暫准居住證形式租住房協過渡性暫租住屋單位住戶



居屋2024｜入息上限、資產限額

今期居屋白表家庭入息和資產限額會因應負擔能力調整下調，入息上限由6.2萬減至6萬元，資產限額由147萬減至123萬元。至於單身白表申請者入息及資產限額則分別減至3萬元及61.5萬元。

居屋2024｜申請方法

1）網上申請

2）親身遞交

3）郵寄



買居屋上車是不少港人的目標。（資料圖片）

居屋2024｜申請費用

居屋2024｜申請費用支付

居屋較私人屋苑有可觀折扣，是不少港人上車希望。（資料圖片）

居屋2024｜按揭成數和年期

根據房委會網頁，居屋、綠置居項目和租置計劃單位按揭還款期，最長30年，當中居屋綠表申請者按揭最高可達九成半，白表申請者按揭最高九成。

居屋2024｜申請日期、截止申請日期

詳情有待政府公布，但消息指今期居屋料第4季攪珠，明年第2季開始揀樓。

居屋2024｜重複申請會DQ

申請人只可選擇網上、紙本申請（白表或綠表其中一份）交表，否則會被視作重複申請，而夫婦分開2份申請表申請亦作重複申請論。重複申請一律作廢，不會退還申請費。

（資料圖片）

未來居屋建測建屋量

根據房委會房屋建設計劃，單計房委會數據，2024至2029年預測有近4萬個資助房屋單位落成，詳情如下：