網紅滴妹初三大凶日著低胸衫影彎腰相賀年　網民：果然「大凶」

網紅滴妹（都冠伶）和哥哥阿滴（都省瑞）以拍攝英文教學影片走紅，手搖飲副業「再睡五分鐘」也經營有成，時常在社群平台分享日常的她，大年初三曬出一張辣照，豐滿上圍全都露，讓網友打趣回應「果然大凶」。



滴妹昨（11）日在IG曬出美照向粉絲拜年，她身穿一襲紅色洋裝相當喜氣，今（12）日再PO同系列辣照，她手拿剪紙春聯，擺出可愛表情，微傾上身倒出超凶上圍，寫下：「睡到自然醒！萬歲！可以再睡5分鐘好多好多次，初三赤狗日為大凶日，最好不要跟人見面以免有口舌之爭，到了晚上，是老鼠娶親日，請早點熄燈睡覺不要打擾他們，給點尊重～我也用兩張福字戴再在頭上以表敬意，這樣就可以祈願新的一年，和平、豐收、順利！」

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雖然文案寫得用心，網友卻只看到她火辣的身材，「哥哥同意放這張嗎哈哈哈哈哈」、「想當桌子」、「果然大凶」、「都瑞瑞在衝來打人的路上」、「一言不合就露兇器」、「真的很凶耶」、「相當的有敬意」、「一張比一張還美，不說我以為是滴妹婚紗照」、「太水了，讚起來」。

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