港女投訴深圳影寫真慘遭性騷擾　被逼半裸列三宗罪！網民：快報警

近年來港人到深圳游玩越來也頻繁，除了服務好、價格便宜之外，也可以體驗到很多在香港這個小城市體驗不到的新奇項目，而近日就有位港人在深圳拍攝寫真時慘遭「毒手」，經常去北上的朋友要留意了！



小紅書 截圖

深圳近年來多了不少寫真影樓，不少港人都到深圳拍攝留倩影，以一個實惠的價錢拍攝2-3套自選的主題風格，例如古風、人像、婚紗，節日等主題，一個價錢還包妝髮服務、底片及精修照片，單人寫真價錢由￥250-￥2000不等。

不過，近日有位港女在内地社交平台小紅書以「港人第一次到深圳不愉快的拍攝經歷…..」爲題，大呻自己在深圳拍攝寫真的不愉快經歷，更力數該拍攝公司三宗罪。該拍攝公司人氣旺盛，事主與朋友差不多輪了快一個月，之前也有看過其他朋友在該攝影公司的照片並滿懷期待，事主對在整個選擇造型以及化妝服務都十分滿意，但就在拍攝第三套造型便出事了。

《我們與惡的距離》劇照

事主表示在拍攝第二套造型後突然想改變主意，「想第三套拍另類一點的，他們很推薦我拍一緝叫『紅塵』的造型，說挺適合我的」，類似於貴妃娘娘準備就寐的，但由於在該拍攝公司的官網上是沒有尺度大的相片，「以為就是小露一點肩膀」，但到拍攝時，首先一位男攝影師告訴事主因為要調整姿勢，「到時候會碰我的手和腿，還有接受不了尺度要說。」其後在拍攝過程中，一直叫事主擺一些奇怪的動作，「叫我伸舌頭，把手指放到口裡」，又叫事主把腿夾緊，「說女生要懂得夾實的，一下又問我是不是平常也這樣勾引男人的」，事主隨即覺得自己被性騷擾。

《黑暗榮譽》劇照

接著，該男攝影師問事主要不要拍背部的照片，「說不好吧，我背很厚不好看的」，而攝影師便表示自己會拍的很好看。當時事主一直以爲是普通背面照，可能會露點肩膀，怎料攝影師一下把事主衣服脫到了屁股的位置，「他就一直用力扯，把我內褲都扯下來了」，事主「勁驚」便表示自己不想繼續拍，但攝影師也沒有讓事主走，「後來我也沒機會把衣服穿好，他一直在我旁邊看著，到拍完出去的時候也是衣衫不整的」。

事主覺得這個拍攝過程令人非常不舒服，覺得自己是被非禮及性騷擾，甚至在拍完所有照片才收到那張所謂的「合約」，「如果當時知道是性感到需要簽聲明，我就不拍了」。而後來同行的朋友也遇到同樣的經歷，「她的攝影師叫她把腿張大點，但她拍的是短裙，她也不懂是怎麼了」。

小紅書@娜特莉 截圖

事件一出後引起兩地網民熱烈討論，紛紛支持事主去維護自己的權益，「你要嚴肅啲講不拍呢種風格，如果半推半就，佢會得寸進尺」、「請向所在區的工商總局舉報這家公司，還有當地消費者保護協會，不能慣著這種企業欺凌消費者」、「想想感覺挺無助的，明明覺得不舒服感覺到自己的權益被侵犯了，但因為行為舉止比較曖昧不好界定對方意圖，而且因為第一次遇到這樣的事，事過之後才後知後覺的反應過來，如果報警的話但因為沒有實質性的證據警察也不能拿他怎麼樣。」而事主得到評論區的鼓勵後也表示「謝謝大家的意見，我會去報警的，也會去大眾點評舉報」。

小紅書 截圖

而事主在今日（3號）再次更新後續，表示自己雖然很害怕但得知該攝影師不會在場，便與朋友回去選照片。事主上網買的套餐是包13張精修，「不會加錢了，不然被人性騷擾完，還要多付錢嗎」，結果選片師見事主不斷刪便一直問「你很不滿意嗎？很多香港人過來拍都是花幾千幾萬塊買片的，你就多加幾張才800塊也捨不得，攝影師給你拍了一整天也很辛苦」，怎料該名幫她拍攝的攝影師突然過來坐到事主旁邊，「我是真的害怕很不自在，不是說好他不會在的嗎」。事主指最後經過一輪情緒勒索及糾纏才放過她，「一直在說他們好慘，不買好像顯得她冷血」，而事主表示之後繼續在大眾點評投訴以及報警處理。