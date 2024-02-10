韓國最辣瑜伽老師著CK內衣密密曬身材　靠運動和一招練成S型身材

被網友封為「最辣瑜伽老師」的韓國Nana金娜允（音譯Na Yoon Kim）最近在忙什麼？打開她的IG一滑，大量性感的CK內衣秀讓人捨不得關掉，凹凸有致的極品性感曲線，運動女神對自己的要求與堅持令人讚嘆。



CK內衣＋「最辣瑜伽老師」Nana＝大辣！

Calvin Klein（CK）內衣這幾年可以說是時尚性感的象徵，尤其在BLACKPINK Jennie接下代言後更是人氣飆升，許多網紅名人都紛紛著用，幾乎可說是流量密碼之一。而當清純、性感兼具的CK內衣與Nana玲瓏有致的S型曲線相結合，魅力更是一下提升好幾個 Level，火辣程度讓網友們高喊睡不著！

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靠著持續運動與飲食控制而擁有火辣身材的Nana，曾在社群透露自己的體脂率維持在17%左右，前凸後翹的體態、結實的馬甲線及腹肌，讓眾網友紛紛大讚：「CK女神」、「太美太辣了」、「辣度爆表！害我睡不著了」、「真美、真性感，愛你喔！」、「身材真好」。

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