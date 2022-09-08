14歲少年持假槍打劫金舖　跆拳道黑帶店員淡定勸止不果徒手擒拿

台灣新北市昨（7日）晚發生金舖強盜案，持槍疑犯竟然只有14歲，目前還是學生，因在網絡上借錢無力償還，異想天開搶金舖，但是BB彈玩具手槍太假，遇上金舖老闆孫子又是跆拳道黑帶二段高手，插翅難逃。警察3分鐘就趕抵逮人。



三芝區是奧運跆拳道銅牌羅嘉翎的故鄉，這家兼營鐘表、珠寶的老字號金舖，由1對老夫婦經營，地點位於三芝區中山路菜市場，就在當地信仰中心福成宮媽祖廟隔壁，距離淡水警分局三芝分駐所不到100米。

14歲學人「持槍行劫」 黑帶孫子輕鬆拿下（點擊放大瀏覽）：

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家住在新北的一名男學生，自稱透過網絡借款5千元新台幣高利貸，最後無力償還。他前天曾和朋友一起到石門區白沙灣海邊遊玩，返程路過三芝看到這家銀樓，觀察發現是老夫妻顧店，心生歹念自認有機可乘。

昨天他獨自再從住處騎電單車到三芝，晚間8時許進入金舖佯裝消費，但是鄉下金舖已準備打烊，老闆娘的20歲孫子陸續將一盤盤金飾取出玻璃展示櫃往屋裡收。

少年這時卻從背包掏出BB彈玩具手槍恐嚇老闆娘，並衝進櫃台內動手搜刮金飾和現金。這時老闆娘的孫子不疾不徐走近，拍拍少年的肩膀請他鬆手，但是少年不肯放棄，只好用力抱住他控制行動。

另一方面，老闆已從後門快跑到三芝分駐所報案，警員3分鐘便趕抵，直接壓制上銬逮補少年，警詢後依少年事件處理法、刑法強盜罪嫌，移送士林地方法院少年法庭審理。

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