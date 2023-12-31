打邊爐突然「大爆炸」冒白煙　食客慘遭炸傷　竟因加熱這飲料出事

聚餐要當心！



貴州省畢節市最近發生一宗離譜爆炸案，吳姓男子和8名朋友在餐廳開心聚餐、聊天，沒想到桌子突然「抖」了一下，還冒出陣陣白煙，嚇壞眾人。

點圖放大看看涉事影片截圖：

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綜合內媒報導，吳男與弟弟、朋友共9人23日到餐廳吃消夜，其間不知何人將一瓶「紅牛」飲料放在桌子下加熱。

疑因後來放到忘記，導致飲料溫度過高發生爆炸，「砰」的一聲震動擺滿料理餐盤的桌子，吳男弟弟的腳也被炸傷。

餐廳監視器錄下這駭人畫面，讓網友直呼真的要多加小心。

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早前內地就發生過類似事件，江蘇一名男子將罐裝飲料直接放到鍋子開火加熱，之後沒有注意，鍋子裡的水燒乾後隨即發生爆炸，爆炸威力之大，讓鍋子往上衝並撞破天花板，搖搖欲墜的天花板讓該名男子心有餘悸。

當地消防人員指出，碳酸飲料含有大量二氧化碳，遇到高溫或激烈碰撞，就容易發生爆炸事件。

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