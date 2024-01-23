Toyz遭超哥暴打後首發聲：沒想過會被打　發傷勢照曝頭頂縫11針

直播主Toyz（劉偉健）20日晚間到網紅超哥的餐廳用餐，開直播評論嫌醋飯難吃，最後遭到超哥當街痛毆，被打得頭破血流。



事後他提告超哥傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等，22日晚間他發文曝事發經過，也揭為何自己沒有還手的原因，還有驗傷單、傷勢的照片。

點圖放大看Toyz的傷勢照及貼文原文：

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Toyz以時間線列出當晚在超哥餐廳用餐及到最後被暴打的經過，並提到自己都沒有還手，只採取了保護頭部的措施，也怕還手其他人會擦槍走火。

還公開自己的傷勢「頭部：腦震盪、挫傷及撕裂傷、縫十一針；臉部、雙側手部、右側小腿、胸部、腹壁、背部挫傷及擦傷」並出示診斷證明。

對於外界說Toyz惡意抹黑，他澄清內心並沒有這個想法也沒這麼做，並認為公眾人物及店家本就可受公評，去的時候也沒有想過自己會被打。

【相關圖輯】Toyz到「超哥」餐廳用餐當面批評遭暴打 過程全被直播錄下（點圖放大瀏覽）：

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接著痛批超哥是「沒有文化的流氓、溫室長大的阿斗、滿口仁義道德的偽君子、一個毫無情商智商的富二代，仗著有權有勢有錢想打就打」。

對於超哥曾說「時間如果再倒回一次，我還是會揍他的」，Toyz同樣也回敬一句「時間如果再倒回一次，你的醋飯夠難吃」。

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