嘩！牛雜麵+凍奶茶「加大」上枱見這幕　網民震驚急問：加幾錢？

潮州牛雜粉麵與港式奶茶都是香港地道美食之一，日前有港男光顧馬鞍山某茶餐廳，下單時被詢問「加唔加大」，當時他表示同意，惟沒料到食物奉上時大感震驚，原來加大並非指主食，而是餐飲的奶茶，而「加大」的奶茶竟是用湯碗盛載，與麵碗大小相比可謂不相伯仲，故樓主稱「飲完佢碗加大都幾飽」。帖文亦令眾多網民為之驚歎，急問「加幾錢」，而樓主亦有表明全單是加5元，而網民亦分享曾在其他餐廳見過類似「碗裝」飲品。



有食客於茶餐廳下單時被問「加唔加大」，爽快地同意，驚見凍奶變成碗裝。（FB「馬鞍山之友」圖片）

樓主在facebook群組「馬鞍山之友」發帖，指當天需要找停車場泊車，所以隨便走進馬鞍山某餐廳享用晚膳。點餐時侍應姐姐詢問他「加唔加大」，樓主爽快回應「加大啦」。怎料上餐時卻看到「特大」凍奶茶，才發現對方所指的加大，原來並非主食，而是餐飲。

圖片所示，樓主點叫1碗牛雜麵，可見份量十足，而桌上的凍奶茶則以湯碗奉上，其大小亦與麵碗不相伯仲。樓主愕然稱「加大嚟一『碗』係咩玩法？」，又指「飲完佢碗加大（奶茶）都幾飽」，惹來網民熱議。

許多網民都感覺新奇，「奶茶控表示好羨慕」、「豪氣奶茶」、「呢個加大都幾有誠意」、「個餐好似妹仔大過主人婆」、「呢$5抵畀，一家四口可以輪住飲」、「真係未見過成碗上，早講唔洗叫碗粉啦」；又好奇詢問「如果同枱四個人食嘢，個個都加大嘢飲，會唔會無位擺」、「如果外買加大，你估點樣俾我呢？」。

有網民則分享在其他餐廳見過以碗盛載飲品，更指感覺很特別，「元朗有碗上好多年」、「太子有間泰國餐廳都係一碗上，仲有熊仔陪上埋」。

另有人就笑言，「問題係唔應該用飲管飲」、「好彩個麵仲係用碗上，用杯上就搞笑，唔使食都有層次感」、「係咪洗晒啲杯啊？」、「加加大係咪用原煲上？」、「睇住碗野都笑飽咗啦」、「你梗係好靚仔，先至有呢種福利」、「你唔啱，無問清楚加大乜嘢」。

（FB「馬鞍山之友」）