結婚8年無BB！做試管嬰兒懷孕　親友知性別即問一事　準媽媽嬲爆

【試管嬰兒／人工受孕】懷孕不是容易的事，旁人不送上祝福，反而亂說話？台灣有準媽媽在網上抱怨，指自己和丈夫結婚8年一直未能懷孕，去年決定做試管嬰兒，終於如願懷上寶寶，結果不少親友馬上問是仔還是女，她高興說是女嬰後，對方竟稱「沒關係啦」，甚至問「怎麼沒選男生」。準媽媽無奈道自己很難得才有小孩，只希望孩子健康，「這些人到底頭都裝了什麼？」。



樓主做試管嬰兒後成功懷孕，但親友知道是女嬰後的反應令她很失落。（示意圖／Getty Images）

樓主在Dcard討論區發文，抱怨懷孕才發現身邊很多重男輕女的人，她指和丈夫交住了6年才結婚，現在已結婚8年，惟一直未成功懷孕。樓主在去年好不容做試管嬰兒成功懷孕，很多親友詢問肚中是弟弟還是妹妹，她高興回覆說懷了女嬰。

結果親友竟說「沒關係啦！」，她一聽就不舒服，「我心裏就在想是在沒關係啥？我有說有關係嗎？」，更甚有部份人更問她為何做試管嬰時不選男生，「我就回答男女都好，健康都好啊」。樓主感嘆自己很難得才有1個孩子，「有就很好了，這些人到底頭都裝了什麼？」。

樓主指她好不容易才有孩子，抱怨「有就很好了，這些人到底頭都裝了什麼？」。（示意圖／Getty Images）

網民紛紛安慰，指「不會說話真的閉嘴就好，是男是女我都愛」、「很遺憾你身邊的人的觀念是如此，辛苦了…」、「我懂，自己媽媽聽到我懷女娃，也唉聲嘆氣，到現在我仍然很介意」。有留言表示仍有不少人抱過時觀念，「以前的風氣是，生女生就是賠錢貨，生男生才是光宗耀祖」、「華人的社會就是這樣，父母都說男女平等，真的要分家產都是男生得到的」。

樓主續指，她媽媽第一句也是問為何不選男生，「外婆也這樣子問我，哥哥也是，只有身邊的朋友很開心是女生很貼心」，幸好老爺奶奶都沒有嫌棄而且替她高興，對生女嬰有意見的主要是不熟的親友，「我都儘量讓自己不放在心上，但是聽到時都會影響了心情一下，覺得這明明是一件很開心的事情」、「我是還沒有出生就覺得她很可愛了，很期待每一次的產檢，看看她在我的肚子裏４做什麼」。

不過有網民指現今許多人反而覺得生女才好，「我附近聽到我懷女生每個都說還是女兒好」、「我身邊的人，都很高興我懷女兒耶」。

（Dcard）