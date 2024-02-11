六根不淨？女尼姑控訴被性侵14年　淫僧威脅︰不服從下地獄

出家人本應戒色，但日本發生1宗震驚佛門性侵案，1名信佛女子日前召開記者會，公開控訴遭一名六旬僧侶性侵長達14年，其間遭到「半逼半氹」剃頭成為尼姑，最終她去年逃離寺廟，同時尋求律師協助，甚至向監察僧侶機構提出申請，冀能剝奪淫僧的僧籍。



尼姑叡敦（右）召開記者會作出控訴。（網上影片截圖）

該名50多歲尼姑叡敦本年1月30日召開記者會，她指出自己自幼信佛，祖父亦是高僧，當年一家人為母親舉辦喪禮時，她遇上一名八旬高僧「大僧正」，經對方通過介紹，認識1名六旬僧侶，隨後拜他為師成為俗家弟子。

但2009年起，叡敦在四國1座寺廟內遭師傅多次性侵，甚至遭到「半逼半氹」剃頭，以尼姑身份在寺廟中生活，叡敦甚至被迫做所有家務，一旦反抗，師傅就會恐嚇她「如果不服從，便會下地獄」。

六旬僧侶被指性侵女徒兒14年。（網上影片截圖）

叡敦指2009年向該名「大僧正」求助，但「大僧正」漠視其求救，甚至稱如果公開事件，大家都會很麻煩，叡敦只好繼續忍耐，直到2019年再次鼓起勇氣，當時報警求助，但師傅因證據不足而獲不起訴處分。

「大僧正」被指對性侵一事冷眼旁觀。（網上影片截圖）

到了去年1月，叡敦自行逃離寺廟，回望過去14年，猶如「被困在牢籠中」，甚至患上創傷後壓力症和抑鬱症，目前仍然接受治療。她表示，自己以前太過天真，認為身穿僧侶服的就是值得信賴的人，「抱住這個心態去相信僧侶，反而會更容易被洗腦，包括性侵也是」。

叡敦認為自己遭受的傷害無法用金錢解決，上月底委託律師，向天台宗務廳提出申請，希望剝奪淫僧僧籍，同時懲罰「大僧正」拒絕主持公道。

（綜合）