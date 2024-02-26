巴士走廊位有人　港女「攝」入窗口位1原因爆衝突　網民意見兩極

巴士乘客再就座位問題起爭議！有黃大仙女街坊日前搭乘巴士，到上層某排座位時，見有女乘客坐於近走廊座位，當時手持重物的事主打算入內就座，但對方只讓出「罅位」，事主只好勉強「攝」進去坐下。但女乘客之後喃喃自語，其後更因為調校冷氣問題開始爆粗辱罵，指被事主的袋子撞到，之後更拿出手機拍照。事主質疑「做人點解要咁自私？」，坐走廊位卻只讓少許空位給他人入內，但又不想被人撞到，「咁不如你唔好搭巴士啦，搭的士仲啱你」。



雖有網民指女乘客自私，「好多坐喺出面嘅人係因為想霸住2個位」；但亦有人認為自知攜帶行李多，應禮貌向對方示意，並稱「唔該」或「唔好意思」，事主1句回應反被批目中無人，引來網上兩極討論。



有人妻搭巴士時，指坐靠走廊位女子未有起身讓位予入內，被撞後更大發爛渣。（示意圖／資料圖片）

「其實點解搭車坐出面嘅人，成日讓少少罅位，就覺得人哋行入去坐時唔會撞到佢？」樓主在facebook群組「黃大仙區友」發帖，指妻子22日早上搭乘來往慈雲山及觀塘的3D巴士時，走到上層見有女乘客坐於某排座位近走廊座位。當時手持1袋物品，且揹背囊戴耳機的妻子曾示意想坐進靠窗邊位置，惟對方未起身讓位，只是將腳輕輕移開，待妻子坐下便開始喃喃自語。

樓主指妻子之後調校冷氣，女乘客突然將冷氣扇葉全都撥向自己方向，妻子不滿問對方：「小姐你無事嗎？」然後女乘客開始發惡，不停指責被妻子的袋撞到，爆粗辱罵又要求她搭的士等等，其後更拿出手機拍下太太容貌，便離開走到車廂下層。

樓主續指，妻子下車時發現對方比她更遲下車，故質疑「做人點解要咁自私？」，既然不是很快下車，不明為何要坐走廊位，只讓予少許空位給他人入內，但又不想被人撞到，揶揄「咁不如你唔好搭巴士啦，搭的士仲啱你」。

不少網民批評該女乘客自私，「大把呢啲人，又要驚人撞又唔肯起身讓人入」、「我都試過，好似起一起身要咗佢條命咁，所以佢唔起身就咁縮腳，我會一嘢撞埋去然後行咗去」、「好多坐喺出面嘅人係因為想霸住2個位」。有人分享類似經歷，「我個肚8個月大時，坐入面要落車，隔籬個女人就係咁…搞到我要格硬逼出去」、「今朝先遇到個女人翹腳坐，我要就住入去坐佢隔籬，後來佢對面位有男人坐，佢居然仲繼續翹腳，搞到個男人要打側身坐」。

樓主妻子後來回應指，「我明白有人唔鍾意坐入面，但希望啲人會企一企起身讓一讓人坐入去，（唔想）大家發生肢體衝突又要搵交嗌」。

有網民質疑既然妻子自知行李多，無論如何坐前都應禮貌向對方稱「唔該」或「唔好意思」，「係咪老馮戙喺度等人起身讓路？」、「人哋可能同你講你啲嘢撞到佢，但因為你聽緊歌而無反應」。妻子認為「我坐入去點都會撞到佢，我又無大大力重擊佢，下下都講對唔住？」。也有留言認為，現時只有片面說法，而且妻子也有拍下照片公審，「明知自己做嘅事會影響到其他人，我行我素而又唔覺得有問題，目中無人」。

（FB「黃大仙區友」）