長沙灣男女激戰影片瘋傳！男壓女埋牆吼：打X我啊！　後續糗大了

【街頭MMA／元宵節】深夜大街大巷吵鬧所為何事？本港網絡流傳2段「男女街頭激戰」影片，見到長沙灣街頭深夜有1對男女在激烈吵架，其間男方抓着女方的手壓到牆上，爆粗咆哮「嚟啊！嚟啊！嚟啊！你打X我啊嘛！X街」，女方則掙扎反擊，其後掌摑起腳逼退男方，之後雙方繼續對峙直至該片結束。其後有相信是街坊的網民留言，指稍後警察到場時， 2人仍在嘈吵。

事件引來網民熱議，有長沙灣街坊斥責「擾人清夢」、「我全家都俾呢兩條蛋X嘈醒」；也有人認為無論如何都不應出手，甚至「打女人」，「打女人，要記錄在案」。



本港網絡流傳「男女街頭激戰」影片，見到長沙灣街頭深夜有1對男女激烈吵架。（影片截圖）

有女街坊昨日（2月24日）於Facebook群組「長沙灣街坊」上載影片，指凌晨5時40分有1對男女在街頭「嗌交打交」，批評「好嘈」。

第1段影片長47秒，見到深夜街上有1對男女在激烈糾纏，其間男方抓到機會捉緊女方的手，再以較健碩的身體把女方壓在牆上，怒吼「嚟啊！嚟啊！你打我啊嘛！嚟啊！X街！你打我唔夠膽……喇呱，X街！妳個X街」。這時女方不甘示弱激烈掙扎反擊，起腳推手兼掌摑，雙方其後分開。

+ 9

第2段影片長40秒，見到男方不斷挑釁女方「嚟啊！嚟啊！嚟啊！你打X我啊嘛！」，女方則伸出手指似在指罵男方，並趁男方逼近時掌摑男方，男子被迫到後退幾步。雙方之後繼續爭吵，但由於現場環境嘈雜，只聽到女方向男方說「我成晚無得罪你喎」等字眼。

+ 1

影片引來網民熱議，有長沙灣街坊補充事件後續，「2人朝早6點未夠嘈咗廿幾分鐘，最後call埋警車仲繼續嘈，嘈到幾條街都聽到啊」，批評「擾人清夢」、「我全家都俾呢兩條蛋X嘈醒，正仆X」。也有網民認為無論如何都不應出手，甚至「打女人」，「打女人，要記錄在案」。