長者怕用QR Code　侍應人手逐一幫落單獲讚暖心　反惹網民爭議？

餐廳用「QR Code（二維碼）」落單節省人手已成大趨勢。可是，不少長者不熟科技，點餐時常遇困難。有網民早前在社交平台發文，指在香港1間冰室吃飯時，見到有一班長者食客，向女侍應表示驚落錯單，希望侍應幫他們人手落單，而女侍應亦好好招呼逐一幫忙落單，該網民認為女侍應的服務態度十分「抵讚！」。帖文引來網民熱議，有人說出長者難處，「唔係怕用QR Code落單，係怕用電話睇餐牌」，也有人認為是侍應分內事，毋須過譽，「應分㗎喎」。



（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

有網民早前在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文及相片，相片見到有4名長者一起到香港1間冰室用餐。樓主指，4名長者要求女侍應替他們人手落單，因怕用「QR Code」落錯單，「阿姐即刻好好招呼幫佢哋落單，抵讚！」。

樓主又指，不時會在餐廳見到「有上咗年紀或者有特殊需要嘅谷友好抗拒QR Code落單」，推介長者如果想食快餐，可以多來這間冰室。

帖文一出隨即被瘋傳，引來不少網民留言。有人大讚侍應服務態度好，做法暖心：但亦有認為是侍應分內事，毋須過度讚揚，「應分㗎喎」、「員工做返基本要做嘅嘢」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）

另有網民討論「QR Code」問題，「本末倒置，本來諗住利用科技減低員工成本，倒頭嚟用多咗時間幫客落單」、「其實手機餐牌啲字真係好細，叫人點睇」、「唔反對QR Code落單，是反對只可用QR Code落單」、「我反對多1樣，攞埋我部機嘅權限睇我私人嘢」。

也有人提出長者怕用「QR Code」，並非一定是手機跟不上，而是有其他原因「真係有老友記係怕用QR Code㗎！一來老花，二來手震震！」、「唔係怕用QR Code落單，係怕用電話睇餐牌」、「其實係無人肯耐心教他們。計我話首選係教他們用，與時俱進，而唔係逃避，人都精靈點！」。