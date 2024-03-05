驚蟄殺到準備發達！3大生肖財源滾滾來　屬羊正財運強仲逢凶化吉

5日迎來24節氣的「驚蟄」，春雷將喚醒大地萬物，天氣也將變暖，民俗上也有萬物萌發的意義。清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，3生肖也會贏來超旺財運。



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生肖羊

這段時間正財運不錯，也有好的工作機會上門，創業經商者將獲得佳績．而從事業務性質的族群，也有機會順利交涉客戶。上班族在職場有機會遇到貴人．雖然過程可能會不太舒服，但這可以幫助逢凶化吉，把意外破財的機率降低。

生肖豬

這段時期很需要勇氣和膽識，正值年後轉職潮，屬豬的求職者有望得到不錯的職務和薪資，還待在原本崗位的人，長官也會看見你的好表現，從而得到加薪升遷的機會。驚蟄前後的人際關係都還不錯，勇敢衝一波有機會增加口袋裡的財富。

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生肖雞

屬雞者在職場上穩定發揮，讓長官願意提攜你到更好的位置，而創業經商者貴人運也變好，特別是新創業，雖然公司狀態可能還不是很穩定，但有伯樂前來幫忙，發展前途變的光明。此外，這段時間偏財運也值得期待，積極表現就能拚到升官加薪大發財，經商的人會從忙碌中獲得財富。

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