0+3．自由行｜泰國的士拒載成新常態　有男子連截23架都上唔到

泰國一名男子近日想搭計程車，前往路程不到15分鐘的地方，卻一連叫了23輛計程車都被拒載，抨擊計程車司機「只想載外國人」、「因為可以騙錢」，讓他氣得將影片po上抖音。



經歷引發不少網友共鳴，表示自己也曾是計程車漫天喊價的受害者，建議男子可向交通當局檢舉。

連截23架都上唔到當場崩潰 點擊放大瀏覽：

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23輛計程車拒載 男子怒炸po抖音

近日曼谷遭雨彈轟炸，抖音帳號@iceprapadang於9月12日po出一段影片，標題是「破紀錄！我這輩子叫最多輛計程車！叫了23台車，卻沒有司機為我服務」，附帶#sucktaxi（計程車好爛）的hasgtag。影片顯示在溼滑的曼谷街道，男子想要攔計程車卻接連被拒，無語問蒼天。

男子表示，自己在Terminal 21購物中心附近，想去Klong Toey Nok佛寺，路程並不遠。23名司機都拒絕他，表示自己要走其他方向，有些態度不佳或即使沒載人，也根本不願意停下來。

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計程車只想削外國遊客？5公里被收1000銖

在嘗試23次後終於叫到了一台車，男子表示，「我知道為什麼人們會轉而使用Grab。我相信還是有優秀的計程車司機，但很少見。」男子批評，這些司機只想服務外國乘客，漫天喊價騙錢。

影片引發不少網友共鳴，po出一天已有39萬的讚以及超過2千則留言。有網友說，尤其在下雨天的時候，「只能用搶的」；還有人分享與自己的外國男友搭計程車，僅4到5公里的路程卻被收了1000泰銖。不少人說大部分司機根本沒有跳錶收費，迫使乘客付更多的費用。

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計程車依法不得拒載 違者恐吃罰款

網友呼籲男子向交通部門提出檢舉，根據《車輛法》 （Vehicle Act）第 57 條，公共交通運輸司機不得拒絕為乘客服務，除非該服務可能對司機或乘客造成危險；如果司機違反規定，將面臨最高 2000 泰銖的罰款。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】