鳥山明去世｜手語老師翻譯死訊出龜波氣功有原因 表情惹日網熱話
撰文：TVBS新聞網
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日本漫畫家鳥山明今（8）天由出版社「集英社」證實過世消息，享壽68歲。他生前留有《IQ博士》、《龍珠》等深植人心的重要作品，也成日本各大新聞頭條。有日本網友看新聞時注意到，手語老師在傳達鳥山明的死訊時，以「龜波氣功」來說明《龍珠》，加上手語老師的豐富表情，也成日網話題。
【圖輯】點圖放大看手語老師翻譯死訊的畫面👇👇👇
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今天日本各大電視台的新聞頭條幾乎都是鳥山明過世，就有日本網友分享拍到手語老師傳達死訊的畫面，當主播講到「以漫畫《龍珠》廣為人知的鳥山明過世」的內容時，手語老師就比出《龍珠》中龜仙人所發明的「龜波氣功」，這招隨後也成主角孫悟空、無限、阿樂等角色的招式。
雖然鳥山明過世的消息讓許多人相當難過，卻也因為這段影片而笑開，「這樣比真的是清楚明瞭！」、「畢竟全世界最有名的孫悟空的圖就是比龜波氣功嘛」、「用一招龜波氣功就能讓人知道在講《龍珠》，這種影響力真不是蓋的」。
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這也讓人好奇《ONE PIECE海賊王》、《火影忍者》、《鬼滅之刃》等熱門作品的手語為何，還有人開玩笑：「如果提到《街頭霸王》，該不會可以看到手語老師打出升龍拳吧？」。另外也有人提到，手語老師在傳達訊息時不光是靠手部動作，表情也是相當重要的一部分，手語老師都會盡量用豐富表情來如實傳達訊息中的情緒。
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