台1歲嬰疑遭保母姊妹虐死　生殖器燒黑指甲拔光　牙齒被打到剩8顆

台北一對劉姓保母姊妹2023年虐死一名1歲大的男嬰凱凱（化名），送到醫院時還辯稱凱凱只是噎奶，檢察官會同法醫相驗後，發現劉姓姊妹說謊，不但涉嫌虐童致死，還有勾串家人、滅證等嫌疑，台北地檢署將這對保母姊妹依虐童致死罪聲押獲准，台灣兒童福利聯盟已將2人除名。



《網路溫度計》向發文者求證經過，台灣兒童福利聯盟也表示，目前已經進入檢調程序，會配合調查並在適當時機出面說明，如果平時遇到家暴、虐童案件，可以向檢警單位通報或撥打113婦幼保護專線協助。

（抖音截圖）

男嬰頭被保母打到瘀血 最終營養不良死亡

一名男性網民於3月10日發文透露一名男嬰生前遭遇虐待，「（保母）每天24小時把他綁在椅腳，讓他站著睡覺，且每天只給他喝一杯水，你的身體體無完膚，牙齒被打到剩下8顆，保母還說是他自己去撞牆的！生殖器被燒到整個都黑掉了，還說是他自己抓的！10根指甲都被保母拔光光，保母也說是他自己咬的!你短短的腿也被保母打到嚴重變形骨折，整個顱部被打到都是瘀血，還有不明的外傷，凱凱撐不到3個月就因營養不良死亡。」

此外，檢警調查，劉姓保母照護凱凱每月可領到約3萬元台幣的津貼，但劉女絲毫沒有愛心，每天只用紙杯裝盛廚餘、燒焦食物給凱凱吃，還要凱凱去浴室裏面進食，如果凱凱沒吃完，就直接在浴室裏痛毆一頓。

公開男嬰遭虐過程 網民：希望不要再有下個受害者

《網路溫度計》向發文者求證，他表示，男嬰外婆因無法照顧男嬰，原先委託朋友媽媽照顧孩子，朋友媽媽照顧孩子久了有感情，本想透過程序收養男嬰，因此按照規定先交由社福機構安排保母照顧，然而最後卻收到男嬰遭虐死的消息。發文者表示，希望更多人知道這件事，不要再有下個受害者出現。

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