南非自駕遊變地獄之旅　好心男遊客讓人搭便車　慘被囚禁虐待至死

在國外自駕遊，真的不要隨便讓陌生人上車！



一名德國男子開車在南非邊境旅遊，好心讓人搭順風車，結果慘遭劫殺，陳屍在灌木叢中。

南非平均每日發生84宗謀殺案 好心男讓人搭順風車下場極慘（點圖了解更多）：

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《法新社》報導，一名74歲德國籍男子，從波札那（Botswana）越過邊境到南非，24日在南非北部開車時，主動讓一名陌生男子搭便車，沒想到卻是悲劇的開始。

報導中指出，兩人在旅途中相談甚歡成了朋友，德國男子還請該名男子幫他尋找下榻的地方，也在著名的匹蘭斯堡國家公園（Pilanseberg National）附近小鎮一起喝酒。

在此同時，陌生男子的另兩名朋友，也加入他們的行列。

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警方表示，德國男子之後被帶到一個房間囚禁，並被嚴重毆打。三名同夥搶走他的現金和貴重財物，並逼他說出帳戶密碼。

死者的遺體，後來在一座農場附近的灌木叢中被發現。

警員特姆比哈德貝 (Thembi Hadebe) 表示：「受害者曾信任這個殘忍的罪犯，但他背叛了受害者，並與朋友一起折磨並殘忍痛下殺手。」

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經過大規模搜索，警方在上週末拘捕3名嫌犯，年齡介於24歲到46歲，均為外國籍，身上也被搜出死者的部分財物。

據悉，旅遊業是南非主要經濟命脈，但該國的犯罪率十分高，根據統計，去年10月到12月之間，平均每天發生84例謀殺案。

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