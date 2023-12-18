吉野家驚見男友同「小三」撐枱腳　當場怒潑檸茶　遭對方霸氣反擊

真是誤會大了！



一名女網友日前和哥哥去吃飯，沒想到剛好被他的女友看見，誤以為女網友是小三，當場發狂，還將飲料潑灑在她身上，讓她非常生氣又無辜。

倒楣的經歷也讓眾人看了很傻眼，勸原PO的哥哥趕快分手。

無辜被潑茶 勇武妹妹當場咁反擊 點圖放大睇睇詳細經過同後續：

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這名女網友在Dcard以「跟哥哥吃飯被他女友當小三」為題發文，抱怨日前和哥哥約在他學校附近一間餐館吃午餐，但因為學生很多，也不知道是不是有同學通風報信，跟哥哥的女朋友說他在和女生吃飯，還是對方剛好要去吃飯時看到，竟然對著原PO的哥哥破口大罵「跟女生出去不回訊息」之類的話。

原PO還沒釐清現場狀況時，這個女生竟然拿起桌上的檸檬紅茶潑到她身上，哥哥被嚇到大吼：「她是我妹，妳在幹嘛啦？」

原PO也火冒三丈地怒罵：「妳以後敢進我家門，我一定打斷妳的腳！」罵完後氣得走人，事後還憤憤不平地說「真的是很後悔沒有把丼飯蓋在她頭上」。

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貼文讓眾人看了也無言，「妳哥哪裡找到這種潑婦啊？這有暴力傾向，叫妳哥快分手」、「敲碗後續，會這樣做的人，感覺三觀應該也很奇葩」、「吉野家店員OS：等下要拖地了」、「店員無辜的，座位無辜的，地板也是無辜的」。

「EQ有問題，正常不是來先問這是誰嗎？一來就像潑婦罵街一樣」、「妳哥跟他女朋友不熟嗎，完全不知道他有妹妹？」、「就算妳不是妹妹，在公眾場合跟異性吃飯有怎樣嗎？反應未免太大了吧」。

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事後原PO還透露有跟爸媽說這件事，他們聽了也是很生氣，但哥哥還是替女朋友解釋「她比較沒有安全感」，感覺似乎捨不得分手。

但原PO回想這件事還是相當氣憤，「重點是她也沒有親自跟我道歉啊，訊息跟電話我都可以接受，但就是無消無息，反正她來我家，我一定會把她腳打斷」。

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