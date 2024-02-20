意外揭未婚夫「恐怖性愛癖好」　電腦滿是這些變態照：還可以嫁嗎

如果在要步入婚姻前，意外發現對方竟有你無法接受的癖好，你還會選擇繼續下去嗎？



有社員在匿名公社發文表示，和男友交往2年準備步入婚姻，卻無意間在電腦中發現他竟有特殊的性癖好，讓她瞬間無法接受： 「真的可以嫁嗎？」

「影片裡的哀嚎聲就是我男友的聲音！」 點圖放大看看原文全文及網民意見：

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「被好奇心害死！不該看男友電腦資料夾。和男友交往2年，最近答應他的求婚，馬不停蹄地在籌備婚禮的事宜。我們是屬於給對方很多空間以及私人時間的戀人，都有默契從不看對方手機、電腦。最近因為要做功課籌備婚禮的事，他叫我用他電腦搜尋比用手機方便。人真的被好奇心害死！

「他不在旁邊，我就看了他的資料夾，滿滿都是女生私密處還有SM圖片、約炮自拍，影片裡被高跟鞋踩的男性發出的哀嚎聲，就是我男友的聲音！我無法形容那畫面，下體被踩甚至流血了！他的心態究竟是什麼？這樣的人真的可以嫁？

「看過之後，覺得他根本就不是我認識的那個人，是陌生的，還有多少事是我不知道的？我感到非常恐懼，攤牌不嫁嗎？但是我用情很深了。」

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網友怎麼看？

「快逃啊！」

「2年好像認識的不夠深」

「這種表裡不一的人，當然不能嫁啊！用情很深又如何？不能嫁的人就是不能嫁，你是腦袋進水嗎？他背著你做那麼多壞事，你還想結婚？另外，你説的女生私密處照片，他該不會是裙底風光的色狼吧！還是偷拍狂？如果是偷拍的，麻煩你去報案，讓他為自己所做的事情付出代價。」

「如果覺得恐懼就離開吧，提心吊膽的過生活遲早你的身心靈會生病的，自己要想清楚。」

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但也有人覺得，這是正常的：

「我電腦更多，只要是男人，會看會收集很正常，但，主要還是看人的心態，我都只是看看，像我這種怕染病怕死的，根本就不會做出那些事情，但以現在人的觀念，有很大機率會發生，所以你還是要多了解對方，要真有發生過其中一件事情，建議你還是離開他吧，畢竟這種事只有0次跟無限多次。」

「很多人都不敢說自己有多變態好嗎？曾經有個長的道貌岸然的人也是。」

「就是你男友的性癖，可能也是怕你會排斥不敢跟你說吧，總是會有秘密的。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】