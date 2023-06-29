開心購物節｜六大遊戲贏獎品　百佳推車仔任掃貨、全年免費食炸雞

香港零售管理協會今（29日）公布，將於7月1日至8月31日，舉辦「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」，聯同近150個品牌，共約6,000間零售商舖，提供價值約15億元禮遇。為迎合「開心購物」的主題，購物節引入六項體驗式遊戲，包括買嘢估單價、超市一分鐘掃貨等，勝出的參加者可獲豐富的獎品，例如可贏取限時內在百佳所選購的貨品、一年免費炸雞優惠券等。



《香港01》為「香港開心購物節」指定生活服務平台，屆時將協助發放優惠。



▼2023年6月1日 香港零售管理協會預告舉辦「開心購物節」▼



香港零售管理協會（HKRMA）公布，「香港開心購物節」將設有四大主題，分別為6月30日至7月13日的「百貨家電、最新最強」；7月14日至27日的「超級便利、港好滋味」；7月28日至8 月10日的 「智能潮物、珠光寶氣」；8月11日至8月24日的「健美養生、扮靚變身」。

參與購物節的品牌或商戶，將分別於主題周內送出免費禮品。其中SOGO、百佳、星巴克、麥當勞、 CSL及萬寧，將提供六項體驗式遊戲。勝出的參加者可獲豐富的獎品。

▼「開心購物節」六大體驗式遊戲一覽▼



SOGO Rewards會員，在B2樓超市購買金額最高及次數最多的二人，可參加「超市食玩買」遊戲。（資料圖片）

遊戲一︰崇光超市買嘢估單價贏貨品

由7月7日至7月30日期間，SOGO Rewards會員可透過App參與遊戲活動。在崇光銅鑼灣店B2樓，購物最高金額及最多次數的兩名顧客，可在年8月13日獲邀請參加「崇光超市食玩買遊戲」。

二人可在10分鐘內選購貨品，貨品價值最接近指定金額的參賽者，可贏取所選購貨品，及20,000元崇光購物禮券。至於另一位參賽者亦可獲所選購貨品，及5,000元崇光購物禮券。

百佳獲獎者可在1分鐘內，於百佳內推購物車任選貨品，（資料圖片）

遊戲二︰百佳一分鐘推車仔任掃貨

由7月14日至7月27日，於百佳、香港01或HKRMA平台上載購物單據，並回答「您最喜歡百佳的原因」，即有機會參加活動。獲獎者可在1分鐘內，於百佳內推購物車任選貨品，並可贏取限時內所選購的貨品。

星巴克獲獎者可免費參與「星巴克咖啡與食品配搭工作坊」或「星巴克咖啡拉花工作坊」。

遊戲三︰分享星巴克小故事免費參加工作坊

由7月14日至7月27日，於香港01或HKRMA平台，上載在星巴克拍攝的照片，並寫出「一起咖啡」的小故事，即可參加活動。星巴克將選出最動人的故事，獲獎者可免費參與「星巴克咖啡與食品配搭工作坊」或「星巴克咖啡拉花工作坊」。名額共有3個，每名得獎者可攜同一名親友參加。

麥當勞獲獎者可獲「一年免費365份原味麥炸雞（2件）超值套餐」。（資料圖片／張浩維攝）

遊戲四︰IG分享麥炸雞贏全年免費食雞

由7月3日至7月9日，參加者需於IG Story上發布一張麥炸雞的Pixel圖片，然後利用「Q&ASticker」邀請他人發揮創意，提供麥炸雞的新口味建議。參加者亦需追蹤香港麥當勞的IG。最有創意的參加者，即可獲得麥當勞App的「一年免費365份原味麥炸雞（2件）超值套餐」優惠券大獎，名額1個。

萬寧將選出140名參加者，免費享用萬寧專業健康諮詢服務，及價值16,000元健與美產品。（戉料圖片）

遊戲五︰CSL推AR遊戲送PS5

由7月28日至8月10日，CSL Mobile將在「智能潮物，珠光寶氣」主題周期間，推出AR Lens「眼明手快」AR遊戲，加碼每日送出PS5主機、5G服務計劃等400份豐富獎品。

遊戲六︰上傳萬寧單據分享經歷獲健康產品

由8月11日至24日，於香港01或HKRMA平台，上載100元萬寧購物單據，並分享與萬寧社區藥劑服務的難忘經歷，即可參加活動。萬寧將選出其中140名參加者，免費享用萬寧專業健康諮詢服務，及價值16,000元健與美產品。

▼「開心購物節」30項免費禮遇一覽▼



▼「開心購物節」230項購物禮遇一覽▼

