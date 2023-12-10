TikTok地獄廚神將機艙廁所當廚房　自備食材加熱工具製飛機餐

不少民眾搭飛機時會吃機上的飛機餐，不過國外一名網紅「Barfly」選擇自製飛機餐，影片曝光後吸引78萬人次觀看，其中Barfly將冷凍食材、電池和導熱器等工具帶上飛機也引發討論。



網紅Barfly 8日在TikTok上傳1部影片，他帶著一袋冷凍蝦仁和薯蓉料理包到飛機艙內的廁所，並拿出通過安檢的電池和導熱裝置，裝上後將洗手槽裡的水加熱，倒入蝦仁煮熟調味，接着再把用調理包以剩餘的溫水做出一份薯蓉，成功完成一道「蒜香蝦佐薯蓉」的料理。

機艙廁所煮出自製飛機餐：

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據《紐約郵報》報道，Barfly去年因將在旅館廁所裏做Pizza、肋骨等料理的影片上傳到網路上而爆紅。此次的影片也掀起話題，有網友直呼「太瘋狂」，其他網友也紛紛留言「禁飛名單等着你」、「這些東西可以過安檢，航管局真是瘋了」、「居然在洗手槽，好誇張」、「廁所裏做的食物看起來很不乾淨」。不過也有網友解釋，只要這些電池及電子零件都是在被拆開的情況下過安檢，就不會被視為是危險物品，完全是可以帶上飛機的。

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