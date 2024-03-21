向俄羅斯騷肌肉？稱不應排除向烏派兵　馬克龍練拳相公開疑P圖

一張法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）打沙袋的相片在網上引起熱議，有網民拿出他過往的西裝照片相比較，質疑他粗壯的肌肉是P出來的，也有人稱這讓人想起喜歡赤膊騷肌肉的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），似乎與他近期稱歐洲不應排除派兵烏克蘭、必須打敗俄羅斯的言論相對應。



馬克龍的攝影師穆瓦索尼埃（Soazing de la Moissonnière）3月19日發布馬克龍打沙袋時的相片。根據相片，馬克龍擁有鼓脹的肱二頭肌。有網民笑言，馬克龍這是要跟普京一決高下，也有人質疑馬克龍P圖，拿出他的近照對比，稱其手臂更為「纖瘦」。

↓有網民質疑馬克龍P圖，大家認為呢？

馬克龍2月26日在一次於巴黎舉行的支持烏克蘭會議上表示，歐洲不應排除派兵前往烏克蘭，強調這是為了歐洲的安全，確保俄羅斯無法獲勝。馬克龍攝影師在此番言論之後發布馬克龍的肌肉照，這2張照片似乎意味着一種「騷肌肉」的概念。

著名公關專家甘策（Gaspard Gantzer）分析這些照片後得出結論，稱馬克龍希望這些照片能夠表明「就像其他人一樣，他也是法國人，他身體狀態極佳，他想要戰鬥」。

法國電視台CNews也表示：「在這2張照片中，我們看到國家元首準備戰鬥，他的目光直盯沙袋，就好像他決心要擊敗對手，他面容緊繃、肌肉鼓脹、咬緊牙關，總統看起來就像個真正的戰士」。

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七國集團（G7）領導人峰會6月26日起一連3天在德國舉行，與會領袖在午餐會上嘲笑俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）愛展示硬漢形象，開玩笑說他們是否應該脫剩襯衫展示胸肌。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）2022年在七國集團（G7）領導人峰會上帶頭嘲普京愛赤膊騷肌，戲謔稱「我們必須顯示我們比普京更強悍。」加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）也暗示普京喜歡發布自己在戶外活動的照片，包括赤膊上身騎馬，打趣道：「我們將赤裸上身表演騎馬。」但當時並未有人這樣做。