菲律賓漢35年來每年自願被釘十字架　不能「退休」兩個原因

菲律賓某條村每年都有人在復活節前的耶穌受難日（Good Friday ）重現耶穌受難的儀式，多名自願人士被釘在十字架上。一名63歲木匠今年已是第35次在活動中扮成耶穌，以真的鋼釘被釘在十字架上。他自稱這麼做對他和家人有奇效。



他稱參加這個儀式讓他工作委託不停、重病的親人痊癒。他稱2024年是為烏克蘭、加薩與南海和平祈福。

身為木匠與手繪招牌畫家63歲男子Ruben Enaje，與另外7名村人登記參加受難日儀式。活動已成為馬尼拉邦板牙省（Pampanga）的年度宗教盛事，有數百名遊客前往觀看。Ruben Enaje則因每年在儀式中扮成耶穌，成為村中名人。

菲律賓某條村每年都有人在復活節前的耶穌受難日（Good Friday ）重現耶穌受難的過程，多名自願人士被釘在十字架上。63歲木匠Ruben Enaje已連續35年在這儀式上扮成耶穌。他自稱這麼做對他和家人有奇效。照片攝於2024年3月29日。（Reuters）

Ruben Enaje在儀式中會與其他自願人士頭戴刺冠、揹着沉重的木製十字架，在烈日下行走約1公里。而飾演羅馬軍官的村民把長約10公分、浸泡過酒精的鋼釘釘入他們的雙手與雙腳後，將他們掛在十字架上約10分鐘。

當我[揹着十字架]走路時，我所想的就是耶穌背揹十字架直到被釘上十字架時的感受。我不知道我還能堅持多久，因為我的身體也在變老。 Ruben Enaje

Ruben Enaje在80年代發生意外，從一棟3層樓高的建築摔下來，卻奇蹟似的沒有受傷。這促使他參與儀式以表感恩。隨着他每年參與儀式，他罹患重病的親人陸續康復，他也收到更多工作委託。

Ruben Enaje在今年活動舉行前向美媒透露，由於年紀大了，曾考慮拒絕參加這場，但眾多村民要求他為生病的親屬等祈福，他無法拒絕這些要求。他也認為有必要為發生在全球多處的戰爭與衝突祈福。

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