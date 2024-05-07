印尼男婚後12天驚悉老婆是男人　急報警指控詐騙

印尼一名26歲男子AK（名字縮寫）透過網絡結識一名「女子」後，兩人相戀，並決定在2024年4月結婚，但印尼傳媒5月7日報道，AK婚後12天驚訝得悉新婚妻子是男人，他報警指控對方詐騙。



印尼傳媒Detik報道，兩人2023年透過網絡相識ESH（名字縮寫），並經常對話，ESH講述自己的名字為Adinda Kanza Azzahra。

後來AK主動約ESH出來見面，且一見鍾情，此後再度約會。報道指，ESH會用頭巾、面紗來盡量掩飾自己的男兒身份。

AK之後向ESH求婚，兩人在AK家中舉行簡單結婚儀式，未有正式註冊，ESH以「母親父親均不在」為由，避免正式註冊，但要求5克黃金作為嫁妝。

AK在婚後愈來愈感到奇怪，因妻子ESH都會迴避與他的親友見面，也用各種藉口為由，不願與他發生性行為。

此引來AK的家人展開調查，追查ESH的家族背景，並直接走到ESH父親的家，得悉ESH原來是男人。AK一家決定報警，指控ESH詐騙。

印尼警方代表稱「尤其是她們化了妝的時候，看起來真的像個女人…… 從結婚照上就可以看出，她們真的很像一個女生…… 他們的聲音也有點尖，就像女人的聲音。」

閱讀更多：印尼峇迪航空客機飛歪了 無人駕駛28分鐘 正副機長被揭同時睡着印尼峇迪航空客機飛歪了 無人駕駛28分鐘 正副機長被揭同時睡着