日本漫畫家如何看「AI繪圖」？專訪Gundam高達ZZ外傳作者森田崇

從2022年後半開始急速發展的話題「生成AI」，是運用人工智慧（AI）製作出創作性的機械學習模型，任誰都可以作出不亞於專業水準的影像。但另一方面，著作權等法律問題受到擔憂，創作者的存在意義也受到質疑，此初始階段就出現了各式各樣的爭論。本文訪問了日本所引以為傲的藝術創作之一，漫畫的相關人士，聽聽他們的聲音，並檢視其可能性與課題。



文：堀田純司（作家、漫畫原作者，代表作有《我和傲嬌和海德格爾》、《漫畫——妻子使用說明書》、《漫畫——讓我們更快樂地工作》等）

製作現場所興起的AI漣漪

近幾年AI技術被運用在各種領域，這波潮流也影響到了「視覺表現」上，各家廠商陸續提供了大眾能簡單製作出高品質影像的服務。

只要使用AI，任誰都能作出需要高度技術的影像。雖然期待「視覺表現的民主化」能持續進行，但也有「創作者的工作被剝奪」的危險，以及被指出有著作權等問題。

（雖然沒有被公開）很多大出版社已經開始要求投稿者「不要使用生成式AI製作影像」，但還是發生了插畫家只因「使用AI」的疑雲就鬧的沸沸揚揚的「事件」，甚至引起激烈的議論。

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關於此領域給予創作者的尊重又兼具發起「革命」的可能性，在第一線的創作者，特別是在日本興盛的漫畫領域的工作者，實際上是如何想的呢？在本文中將傳遞他們的心聲。

漫畫家森田崇說：「AI描繪的畫技術很高，畫出很棒的作品的人也不斷出現。只是就像鑽石，數量少才有價值一樣， 如此簡單就能繪出的話，會擔心『畫的價值暴跌』吧。不過，當初數位作畫剛開始普及的時候，也有很多用手作畫的人心情變的很複雜。類似的事情應該在攝影、電影出現時也發生過。」

森田1997年於小學館《週刊少年Sunday Super》出道。從2011年起開始在《Evening》雜誌連載《Aventurier 新譯亞森羅蘋 （現‧A STORY OF ARSENE LUPIN AVENTURiER）》，現在本人利用電子出版，公開自己的作品，是一位不設限於原有框架的創作者。

還曾操刀《機動戰士高達ZZ外傳吉恩的幻陽》等漫畫 點圖放大看看森田崇的代表作：

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《A STORY OF ARSENE LUPIN AVENTURiER》是將莫里斯・盧布朗的「亞森羅蘋」繪成漫畫的作品。2022年在「羅蘋」的故鄉法國也以名為『ARSÈNE LUPIN』刊行翻譯本，在同年12月時創下突破10萬本的熱賣記錄，並留下全世界累積銷售40萬本的佳績，現在正連載「813」篇（作品的詳細內容公開於森田崇的note）。森田指出：「技術這個東西，將以往侷限在少部分人才能達成的事，推進到多數的人也能達成的方向。」

實際上「新技術的登場」讓長久以來的繪畫表現的世界大幅改變。例如過去古人花費大量時間與金錢所收集到的資料，現代只要搜尋國會圖書館的數位典藏集便可入手。若非生在這個時代，我想我自己連一篇文章都沒辦法撰寫，真可說是透過數位技術實現了「書寫的民主化」。同樣的發展也在音樂等其他領域出現。

由AI生成的影像出現後，應該任誰都可以輕鬆的將自己的體驗或知識繪製成漫畫或動畫了吧，也因此視覺表現的範疇應該會更加寬廣。「我也抱持着興趣去操作看看，但老實說AI有一種『比想像中還有侷限』。當然這只是針對現今的狀態所作的評論。」

現在AI的侷限在於表現的根本，也就是「什麼是表現？」。AI繪畫的品質有着高度的技術層面。但是撼動人心的只有「技術」嗎？AI也好，手繪也好，這些不過只是「方法」而已，重要的是「目的」。生成「目的」的是「人類」，森田表示他本人喜歡能感受到「描繪之人」的作品。

森田在2023年3月時受法國邀請，並在當地接受了很多訪問。其中最常被問到的就是「為什麼住在這麼遙遠的日本漫畫家會如此傾心傾力去畫羅蘋呢？」也就是說，不只對「將羅蘋畫成漫畫」這件事有興趣，對森田這位作家的「目的」，也就是「作家的特質」也抱持着興趣。

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AI的恩惠與侷限

但是AI就是注定是從既存的畫中習得技術的機制。創作者的個性會經過調整後被發揮出來，被AI的隨機安排影響的部分還是很大，創作者要不斷使用到理想中的畫產出為止，為了呈現創作者的個性，反而要花非常龐大的心力。

我：「但是，森田先生，羅蘋的敵手夏洛特福爾摩斯的祖國英國，到了現代也強打着福爾摩斯為皇家認證、王室御用等品牌行銷。而羅蘋是革命祖國法國的英雄，反而是對特權階級的叛逆兒對吧。」森田：「那麼我就得更加支持『表現的民主化』了呢！先把玩笑放一邊，我自己本身至今為止受惠於許多技術，所以當新的技術跨足到我的領域時，怎麼可能會去否定呢。這個業界的樣子雖然會改頭換面，但包含我在內，希望它能更被活用，讓世界變的更豐富多元。」

實際上大家是如何看待關於「AI剝奪創作者的工作」的危機呢？着名的漫畫雜誌出版社的編輯D說：「這對已經出道的專業創作者並擁有固定粉絲的人，其實影響應該不大。」D編輯是位從很久以前就參加過日本最大的同人誌展覽「Comic Market」的老手，曾幫忙製作暢銷動漫的實力派人物（因訪談內容純屬個人意見，非代表所屬公司和編輯部發言，所以希望以匿名表示。）

D編輯的想法與森田類似，他在同人誌展場看到的AI作品的水準非常高，還說若是10年前的話，他可能還會拜託對方：「把作者介紹給我好嗎？」但是若想成為專業的漫畫家，就得努力追求畫出「誰也沒看過的畫」。另一方面，AI所畫的畫，在質感上會有種既視感，雖然提供了自由運用的素材讓人非常方便使用，但是要能深得人心，超越現在活躍於此領域的創作者，還需要一些時間。

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未知的表現可能性

不過身為一位編輯，的確感到未來有危機。若能輕易就製作出高品質的畫面，想必未來專程吃苦學習「繪圖技術」的人會驟減吧？有志學習的人若很多，能帶出那個領域的活力風氣。所以雖然現實上會有風險，但D編輯也感到有令人振奮之處。

「當驟變產生，在思維轉移的同時，也有可能出現至今未想像過的新才能。運用前所未有的組合學習事物，挑戰各種極限，就有可能出現新的才能展現。老實說其中也會有令人興奮之處。所以我覺得AI的登場是很有趣的。」

「若請你為那些想在AI時代中成為創作者的人給點意見的話，你會給些什麼意見呢？」

「AI現在常被運用為使作業更有效率的手段。若是想求便利的話，我覺得可以多多使用，但是希望還是能保有並呈現自己的個性。」

D編輯指點，就像以前被教過的，多讀書多看電影。累積各種經驗還是不變的方法。還有摹寫別人的作品也是很重要的，但不要忘記時常思考「若是自己的話會怎麼創作？」。

「另外，再附加一件事……」「再附加一件事？」「請好好使用這些道具。在現實社會中有很多曖昧不明的領域，若太嚴格切割那些灰色地帶，會失去活力，但太過自由奔放使用，則容易招到批判。若想要成為專業，就需要將這點看清楚，並好好運用如此方便的工具。」

雖然能用AI創作，但也只是一個製作方法，重要的是「想要傳達給人什麼」的製作目的。觀於這點漫畫家和編輯有着相同的價值觀。如此便利的影像生成工具，其中有很多小道具使作業更有效率，有些已成為一些創作者不能放手的工具了。今後若AI真的取代人們的職業的話，將是AI擁有「個性」的時候，也就是AI將會擁有「作家性格」了，要變成那樣可能還要一段時間，也或許是1個月後也說不定，那時表現的世界將會有很大的轉變吧。

森田是這樣說的。「也就是說AI將會擁有自己的意志。那時不只是藝術表現，整個世界都會掀起變化的巨浪，到時也只能興奮雀躍的去體驗新的時代了。」

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