日本網民神戶借宿「55元一晚」旅館　惡劣環境猶如到九龍城寨

電影《九龍城寨之圍城》最近上映，其迫真的城寨場景成為不少人討論的話題。雖然真正的城寨早已不存在，但有日本網民最近在神戶一間旅館借宿一宵時，其惡劣的環境就令他有身處城寨內的感覺。有其他網民則直言「瞓街好過」。



社交平台X用戶ニュー伊吹5月3日在網上分享自己到神戶的經歷，他指受到當地黃金週及外國旅客湧入影響，神戶的酒店入住率爆滿，但找到唯一仍有房間、租金只需1100日圓（約55港元）的旅館。

ニュー伊吹曾在2022年入住過該旅館，今次舊地重遊，當然就要完成開門的「指定動作」—— 用旅館員工提供的剪刀「開鎖」，剪斷房門的膠索帶。從他所拍的照片顯示，房間就與「劏房」無異，只有一張單人床、床尾擺了一個架，裏面有一部小型電視機。而床的三邊牆身都充滿歲月的痕跡，情況完全慘不忍睹。

他提到，床舖非常骯髒，因此只好將膠袋鋪在床上進食。除了令人噁心的房間，隔離房間住客如豬欄的鼻鼾聲就令他難以入睡，因此就在旅館內探險。ニュー伊吹見到一間環境惡劣、似乎是飯堂的房間；洗手間的情況就極不衛生，管道堵塞，所以無法完全沖水。

他特別指出，1樓就似乎是長期居住的人士而設，看起來充滿生活氣息和動物的氣味，令自己感到在九龍城寨的感覺。

ニュー伊吹表示，該名鼻鼾聲很強的鄰居一直製造噪音到最後，並到了早上5時就開始大聲聽收音機，結果他自己只睡了3小時左右。不過他稱自己沒被床蝨「光顧」，於是就將象徵「門匙」的剪刀交回旅館平安退房。

ニュー伊吹本身喜歡到散工居住的地區探險，而他今次入住的旅館就是這些散工入住的簡易住宿所或是ドヤ（Doya，日文宿ヤドyado倒轉之意），除了為他們「有瓦遮頭」外，其餘酒店的服務完全欠奉。不過正因為價錢便宜，就吸引很多背包客入住。

很多網民在ニュー伊吹的帖文留言，稱他們沒有入住的勇氣，形容旅館就像《生化危機》等恐怖遊戲的場景，甚至「慘過坐監」；亦有人認為，到網吧、卡拉OK或公園過夜會比較舒適。