日本女偶像有多辛酸？半數人患精神病　多人遭性騷脫衣查減肥成果

日本關注退休女子偶像就業發展的Tsugiste公司，最近採訪了上百名從業人士後，公開了一項關於女偶像工作環境的線上調查結果，發現女偶像們長期壓力大，容易出現心理健康問題，有者還可能被騷擾、難以尋求建議，成名背後有着不少心酸故事。



據《東京新聞》報道，這項今年1至2月進行的調查共有102人參與，其中包括了44名現役偶像，還有58名前偶像。參與者中多數人是以地方性現場演出為主，不會在主流媒體露面的「地下偶像」，不過也有少部份人是知名團體成員。

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調查顯示，52%的受訪者在偶像活動期間染上精神疾病，其中有48%的人過去曾經歷權勢性騷擾，另有12%人坦承曾被性騷擾。與此同時，受訪者中有78.4%人曾因容貌焦慮節食，導致她們因為害怕被比較身材而感到沮喪，還有月經失調或不規律的問題。

也有不少受訪者承認，她們偶爾也會面臨諸如退休後的前景、財務狀況，以及無法休假等問題的困擾，不過她們卻「無法與任何人談論此事」。Tsugiste分析，這是因為女偶像的工作環境有超過80%是男性，使得她們難以討論個人問題。

最近，前偶像團體成員橋本侑樹透露，自己過去當偶像時，曾在活動期間停經2年，並被要求脫光衣服檢查節食成果，讓她身心受創。橋本侑樹坦言，她認識患有精神疾病的偶像確實很多，讓她對偶像產業的本質產生懷疑。

慶應義塾大學社會學兼職講師神岡真奈指出，娛樂行業的問題不應被視為常態，反之業界應該創造一個讓偶像可以像普通人一樣受到尊重和支持的工作環境。Tsugiste也呼籲經紀公司應設立諮詢中心等措施，創造健康工作環境，讓偶像們可以安心工作。

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