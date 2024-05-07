日本6,400便利店不再24小時營業　北海道逾80%原因曝光

日本的連鎖便利店5月迎來面世50週年，過去經營模式一直以24小時營業為主，主打方便顧客在任何時間光顧，但現已面臨人手短缺以及夜間需求減少等變化，營運商被迫相應調整。調查顯示，6個營運商的店面，整體逾一成以上（約6,400間）已停止24小時開店。



《埼玉新聞》5月6日引述共同社稱，其在4月進行的調查發現，2月至4月6個營運商在日本經營的5.55萬間便利店中，約有6,400間是縮短營業時間的。比例最高是在北海道市場享有領先地位的Seicomart，以87%在北海道排名第一。

另外3間，即7-11、LAWSON、FamilyMart的營業時間縮短門市比例相對較低，為8至10%。

7-11稱因應加盟店的要求，2020年度縮短營業時間的門市較前1年增加200多間；LAWSON也增加約100間。

各間公司為應對人手不足，正加速引入自助收銀機，以彌補勞動力短缺，但也可能需要採取更靈活的措施來改善員工的工作方式。

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