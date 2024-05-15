李顯龍「語言魔法杯」象徵新加坡總理高超語言能力　黃循財也想要

新加坡5月15日舉行總理換屆。作為東南亞樞紐的新加坡，歷任總理都有一個特色，就是能說英文、中文和馬來文3種語言。這甚至成為網絡迷因，例如李顯龍的「語言魔法杯」。



新型冠狀病毒感染（COVID-19）持續期間，李顯龍發表全國講話，期他拿來喝水的一個藍色陶瓷杯爆紅，它被稱為「藍色魔法杯」。有商家特別與製作這款杯的日本工匠合作，再度生產。

新加坡網民笑稱，它是「魔法杯」，因為從影片看來，用它喝一口水就能切換語言。當李顯龍說：「（馬來語）為了您和我們的安全，（喝水）各位同胞，（英語）我今天決定跟大眾直接說明。」

商家劉志雄說：「這杯子象徵團結，象徵在艱困時期展現的韌性。」這款杯迄今已售出3000多個。

今天接棒的副總理黃循財稱正在努力學習馬來語：「我使用魔法杯上還要繼續努力。」他跟從小學習三種語言的李顯龍不同，黃循財是在中、英雙語溝通的家庭中長大。

新加坡總理李顯龍在新型冠狀病毒感染（COVID-19）持續期間發表全國演說，他所使用的一款普通的藍色陶瓷杯亮相熒幕後，成為熱賣商品。（圖片來源：新加坡總理公署）

《聯合早報》5月15日稱，黃循財正在積極學習華語和馬來語，希望除了能以華語與居民作日常溝通，也能有信心在工作上使用華語，包括接受訪問。

黃循財說：「那是一個更高的層次，或者說是我學習華語的下個階段，希望我能夠繼續進步說得更好。」

黃循財在一個以英語溝通為主的家庭，自小無論是聽說讀寫，多數是用英語，大學時期也到美國深造。他上週接受本地媒體訪問時，談到目前正在積極提高語言能力，包括華語和馬來語。

他當上公務員後開始學習馬來語會話，從政後也有繼續，斷斷續續學了很多年，目前會儘量每週抽空上課。

黃循財坦言：「自從獲任命為副總理以來，近兩年的時間，為了能更多地以馬來語交流和說話，我更認真地上課，所以這是一個持續的過程。我想要我用馬來語演講，這我辦得到，要我完全使用馬來語流利地溝通，這困難得多，但永不說永遠不可能，我會繼續努力嘗試變得更好。」

新加坡總理李顯龍2022年4月16日在新加坡總統府舉行的新聞發布會上與財政部長黃循財握手。李顯龍5月15日將卸任，正式交棒予黃循財。（SPH Media/The Straits Times/Lim Yaohui via REUTERS）

較集中學習馬來語

至於華語，黃循財時不時仍會上課，只是目前較集中於馬來語的學習。雖然華語也還有待進步，但他認為情況與馬來語不太相同。

他說：「對於華語，畢竟我上學時一直有在學，雖然也一直學得很吃力，但是至少我已經打下了基礎。只是我並非在一個經常講華語的家庭環境中長大，所以缺乏這方面的優勢。」

黃循財提起他觀察到的一個有趣現象，一些有講華語環境的朋友，雖然他們平時說起華語更加自信，不過來到書寫、閱讀和對文字的理解，他的基礎似乎比他們好。

「因為我上華語課時都很認真，有認真學習華語，因此我的閱讀和書寫基礎都在。對我來說，要做的是更常使用華語，讓自己愈來愈有信心。」

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